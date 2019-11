En el Concejo analizarán los pedidos del Brigadier López Locales 12 de noviembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Será este martes a partir del pedido de prórroga presentado en una nota por la Comisión Vecinal del barrio, en donde como ya anticipamos por este medio, se solicitó se extiendan los plazos que prevé la ordenanza para poder conseguir que más vecinos paguen el sistema de ahorro previo y no se caiga la obra de pavimentación y cloacas en ese sector.

En el Concejo analizarán el pedido y mantendrán una reunión con funcionarios del Ejecutivo para aunar criterios en un tema delicado ya que es la primera vez que ocurre. “La verdad que es muy lamentable lo que está sucediendo porque uno entiende las dificultades para poner en marcha semejante obra y sobre todo después de tantas gestiones. En la etapa de oposición solo el 14 % de los vecinos se opuso y luego cuando llegó el momento de pagar las cuotas del ahorro previo no se llegó al porcentaje establecido en la ordenanza, para poder después pasar a la etapa de licitación. Creo que dar una prórroga de un mes o de 45 días si fuera posible y los vecinos pagarán para que la obra pueda continuar deberíamos concederlos. Pero es muy compleja la situación. Cuesta mucho poner en marcha, planificar y llevar a cabo todas las gestiones necesarias para que una obra de esta magnitud después quede en la nada” sostuvo la concejal de Cambiemos y vecina del Brigadier López, Marta Pascual.

Sucede que el panorama si se analiza el proceso llevado a cabo hasta aquí es muy complicado, ya que de 285 catastros que hay en el barrio, solo 173 pagaron por la obra, lo que representa un 55% del dinero necesario para comenzar los trabajos.

La ordenanza establece que para iniciar la obra se debe llegar al 80% y hoy ese porcentaje que fue puesto en plazo fijo, al 67%. A su vez y al ser consultado por lo sucedido, el presidente del Concejo, Raúl “Lalo” Bonino dijo que al analizar la ordenanza, en la misma no aparece ninguna fecha límite, con lo cual eso podría generar una zona gris, es decir alguna inconsistencia legal. Tantas idas y venidas podrían derivar en una especie de flexibilización respecto a lo solicitado por la Comisión vecinal del barrio y analizar alguna opción para que no se caiga la obra. Igualmente todos los ediles son cautos y no quieren generar expectativas. Además en las últimas horas estaría ingresando por secretaría del Concejo otra nota, pero en este caso de otros vecinos del Brigadier López pidiendo que no haya una prórroga de la ordenanza, ya que están a favor de la obra de cloacas pero no de las dos obras al mismo tiempo. Además ese escrito indicaría que “desde un inicio esta gestión vino mal barajada ya que en la reunión informativa original realizada en el quincho del Aero Club, muchos vecinos habían cuestionado que se realicen las dos obras de manera simultánea”.