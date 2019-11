Presentarán Nuevo libro de Adelina Sociales 11 de noviembre de 2019 Redacción Por Juguetes de ternura y agua de mar será presentado el próximo viernes, 15 de noviembre, a las 20 en la Sala Cultural Antonio Terragni -Brown 233, planta alta-, en la ocasión también se habilitará una muestra de acuarelas de María Cristina Terragni, hija de Adelina, quien, al igual que su hermano, Marco Antonio, hará uso de la palabra.

PRESENTACION./ La tapa de la nueva publicación que se conocerá el viernes.

El viernes 15 de noviembre a las 20 se presentará en la Sala Cultural Antonio Terragni, Brown 233, planta alta, con entrada libre y gratuita, el libro póstumo de Adelina Bianchi de Terragni “Juguetes de ternura y agua de mar”. Su hija, María Cristina Terragni escribió en la contratapa:

“Con el correr de los años, comprendí que nada debía desaparecer totalmente y que el estudio y la investigación histórica, así como las ciencias y las artes, liberan al ser humano de la muerte absoluta.

Hace un tiempo, revolviendo el cajón de los recuerdos familiares, me encontré con un grupo de poesías para niños, escritos por Adelina, Adi, mi mamá.

Me parecieron llenos de gracias y de ingenuidad. Su lectura me llevó a rememorar la época en que los escribió y a mirar por sus ojos, los lugares donde los escribió.

África estaba muy lejos en esos años y sólo la imaginación servía de puente para llegar hasta allá. En el medio, un océano que podía estar tranquilo como así también bravío y peligroso.

Para llegar a África o a Japón, o a diferentes puertos de Europa desde Buenos Aires y en barco mercante, se necesitaba tiempo, coraje y sentido de aventura. Mis padres tenían todo eso. Complementaban su curiosidad con el deseo de dejar plasmado en la escritura, su asombro frente a lo que descubrían. Antonio, periodista nato, buscaba la noticia en cada puerto. Era capaz de entrevistar a los más altos líderes, en el idioma que mejor manejaba: su simpatía.

Así, recolectaba historias y amigos en todos los lugares donde iban.

Adelina se entretenía jugando con su imaginación y convirtiendo sus vivencias en relatos, poemas y recuerdos.

Los dos se complementaban en un equilibrio de personalidades, apoyando y respetando las habilidades de cada uno. Así nacían proyectos, nuevos viajes, libros, conferencias, etc. para el deleite de la familia y de los amigos. Todo lo transmitían con una gran generosidad. Nos quedan sus palabras, sus consejos, sus ejemplos.

Rafaela, la ciudad amada por excelencia, a la que siempre volvían: “Rafaela: quise enhebrar tu historia. Para que ningún eslabón rodara hacia el olvido”, escribió Adelina en uno de sus libros.

El gran legado de nuestros padres y el pedido que nos hicieron a Marco Antonio y a mí es que siguiéramos sus ejemplos y viviéramos plenamente, transmitiendo valores y haciendo de nuestras vidas una posta para que otros sigan adelante.

Adelina escribió también para los niños: “Por ellos veo el mundo de hoy, me asomo a esta generación a la que no pertenezco pero que comprendo, la interpreto y la vivo plenamente.

Escribió estos poemas para niños en sus numerosos viajes. Un tanto ingenuos, pero plenos de gracia y de alegría. Por eso los llamó “Juguetes de ternura y agua de mar”.

Sintió el placer de volver a ser niña y de jugar con su imaginación. El amor por los niños lo transmitió desde la educación, desde el Museo Histórico de Rafaela, desde su entrega.

Tuvimos el privilegio de vivir con padres que tenían “alas y raíces”

Por eso, en su memoria y siguiendo sus consejos, brindamos estos poemas para que su amada ciudad y sus niños no la olviden. Para que aquellos que ya no lo son, recuerden que siempre pueden volver a jugar, a vivir aventuras, a disfrutar de la maravillosa aventura que es la vida”.

A su vez, en la contratapa de la edición que la Municipalidad de Rafaela hizo de su libro “Historia de Rafaela, Ciudad Santafesina” según el decreto Nº 9891/89” se lee sobre Adelina Bianchi de Terragni:

“Docente, historiadora y creadora del Museo Histórico de Rafaela. Nació en Rosario el 8 de mayo de 1916 y se graduó en la Escuela Normal de Rafaela en 1934. Ejerció el magisterio en nuestra ciudad y obtuvo por concurso el cargo de directora de la Escuela Rural Nº 905, en la que realizó experiencias sobre la educación del niño campesino. En 1950 pasó a dirigir la Escuela Primaria Nocturna para Adultos Libertador San Martín, de Rafaela, donde también puso en práctica nuevas concepciones pedagógicas acordes con la psicología del alumnado. No se limitó al aspecto puramente educativo, sino que proyectó la acción escolar a la comunidad por medio de ateneos culturales, clubes internos, bibliotecas, etc., obra que culminaría con la creación del Museo Histórico de Rafaela. Apoyada por maestros y vecinos, lo inauguró en la misma Escuela Nocturna el 30 de noviembre de 1956, y poco después fue oficializado por las autoridades comunales, las que le confiaron su dirección, dándole una jerarquía acorde con las más modernas concepciones museológicas mediante dos ampliaciones sucesivas. A esto se agregó la construcción de un salón para el Museo de Bellas Artes, inaugurado en 1969. Su experiencia en la materia le ha permitido participar en encuentros nacionales de museología con trabajos sobre el tema. Como investigadora de historia se le debe un enjundioso trabajo; la obra “Historia de Rafaela” publicada en Santa Fe en 1971, que contiene los frutos de una paciente labor. En 1975 publicó la biografía novelada “Ángela, la colonizadora”, y “En aquel entonces”. Su último trabajo sobre temas históricos es “Mujer ciudad”, en 1979, sobre Rafaela Rodríguez de Egusquiza, cuyo nombre le fue otorgado a la ciudad. Además es autora de notas periodísticas y de impresiones viajes por América, Europa y Oriente, así como de comentarios radiofónicos. En 1952 recibió la Condecoración Lírica de la Rosa Blanca, de Cuba, y en 1977 la Municipalidad de Rafaela la distinguió con la Medalla de Oro en mérito a su fecunda trayectoria y la designó presidenta honoraria de la Comisión Asesora del Museo y Archivo Histórico”.

En el acto de presentación del libro hablarán los hijos de la autora: Marco Antonio y María Cristina inaugurándose también una exposición de acuarelas de ella.