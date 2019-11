Poniendo inflación en el bolsillo de la gente Suplemento Economía 10 de noviembre de 2019 Por Guillermo Briggiler Hasta ahora solo escuchamos que se pretende reactivar la economía por medio del gasto y varios candidatos de distintos frentes políticos utilizaron la frase, poner dinero en el bolsillo de la gente. Si hacen eso con emisión monetaria, solo lograrán generar inflación en la economía.

FOTO ARCHIVO PODER DE COMPRA. El salario se achica cada vez más en el supermercado.

Nuestra querida Argentina tiene su economía estancada, ya pasó el proceso electoral y ahora necesitamos que se terminen las campañas políticas, ya que parecerían que las mismas siguen a pesar de la finalización del proceso electoral. Ahora es el momento que, entre todos, debemos arremangarnos y ponernos a trabajar.

El país necesita dólares, el cepo solo sirve para demorar la salida de reservas, si no generamos divisas genuinas seguiremos en problemas. Necesitamos que los actores principales, los que nos proveen estos dólares, la inversión y la exportación, sean invitados a escena.

Hasta ahora solo escuchamos que se pretende reactivar la economía por medio del gasto y varios candidatos de distintos frentes políticos utilizaron la frase, poner dinero en el bolsillo de la gente. Si hacen eso con emisión monetaria, sin aumentar la producción de bienes y servicios disponibles en el mercado, solo lograrán generar inflación en la economía.

La teoría económica funciona de la siguiente manera, si muchos particulares ahorran en una entidad financiera, esta tiene fondos para prestar y los ofrecerá en el mercado. Un empresario decide tomar un préstamo para ampliar su empresa, porque ve necesidades insatisfechas que puede cubrir con dicha inversión. Para esta ampliación, necesita contratar personal, el cual luego de ser contratado, elabora más bienes y servicios. Con el producido de estos y la inversión realizada, le paga un salario a los nuevos empleados quienes consumirán más.

En el ejemplo anterior tenemos, ahorro e inversión, más producción, empleo y más moneda en el bolsillo de los nuevos empleados, moneda que no genera inflación ya que tiene su correlato con los nuevos productos que se vuelcan al mercado. Hay un equilibrio entre la cantidad de bienes de una economía y la cantidad de moneda de esta, es más, podemos decir que se creó riqueza aumentando la cantidad de bienes y el empleo.

Si por el contrario, de manera ficticia se emite dinero y se coloca en las cuentas de la población para que simplemente consuma, sin producir bienes o servicios nuevos, este dinero, será gastado en los bienes que ya existen, no se crea riqueza. Tampoco aumenta el ahorro, la inversión, la producción, ni el empleo. Solo se hace magia monetaria, magia que irá a comprar bienes al mercado, bienes que ya existían y estaban en equilibrio con la cantidad de moneda circulando. Como ese equilibrio se rompió, por la inyección de dinero de manera artificial, el exceso de moneda, la que se puso en el bolsillo de la gente, irá a comprar bienes que no existen y presionará a los precios de los bienes que están en el mercado, corolando la acción con inflación.

Las elecciones ya pasaron, es hora de arremangarnos y ponernos a trabajar, la teoría económica ya existe, no hay nada que inventar.



#BuenaSaludFinanciera

@ElcontadorB

@GuilleBriggiler