Rafaela busca nuevos vínculos para la internacionalización del territorio Locales 10 de noviembre de 2019 Redacción Por El jefe de Gabinete municipal, Marcos Corach, participó de un Foro Italo-latinoamericano sobre Pymes que se realizó en Padua. "Presentamos información sobre el Consejo Universitario de Rafaela y del programa municipal de 'cadenas de valor agregado' y la experiencia de 'Oreja de Negra'", explicó el funcionario.

FOTO IILA AGENDA. Marcos Corach junto a un grupo de participantes del Foro durante una visita de campo en Villa Sandi.

Contar cosas que se hacen en Rafaela. Conocer cosas que se han en Italia y otros países de Latinoamérica. Presentar proyectos y gestionar financiamiento. Tender redes y generar vínculos con empresarios o funcionarios de distintos países. Esa fue la consigna que se impuso el jefe del Gabinete municipal de nuestra ciudad, Marcos Corach, en su reciente viaje a Italia para participar del Foro Ítalo-Latinoamericano sobre Pequeñas y Medianas Empresas que se llevó a cabo a fines del mes pasado en Padua y que fue promovido por la Organización Internacional Ítalo-Latinoamericana.

"Las empresas de Rafaela vienen desde hace mucho tiempo desarrollando un proceso de internacionalización con una buena inserción en el mercado internacional. Con algunos programas ejecutados desde la administración local se intentó acompañar la construcción de la relación de Rafaela con el mundo en coordinación con el sector empresario, sumando esfuerzos, sobre todo con la Cámara de Comercio Exterior", señaló el funcionario a este Diario. "Pero además de esto, se comenzó a desarrollar un nuevo concepto de relaciones internacionales que incluyera no sólo la faz comercial, sino también aspectos productivos, educativos, sociales e incluso culturales, en una dinámica que potenciara los vínculos región-región a través de un enfoque de red y desde una mirada más abarcadora del conjunto", explicó.

Para Corach, "el desafío actual de seguir abordando la internacionalización de la ciudad incorpora acciones de cooperación en las que se intenta que el eje sea la gestión del conocimiento". Es decir que "se trata de superar la mirada micro empresarial para pasar a la idea de que los territorios aprenden mediante la profundización de los vínculos de la región con el resto del mundo".

"En este marco, recibimos una invitación de IILA (Organizazzione Internazionale Italo-Latinoamericana a participar del V Foro Pymes Italia-América Latina al cual tuve el privilegio de asistir los días 28, 29 y 30 de octubre en Padua, sumado a esto la visita a nuestra ciudad de una delegación de Alemania cuyo objetivo es que el comité alemán conozca la estructura productiva, tecnológica y académica de la ciudad, a fin de crear un programa de trabajo conjunto que implique acciones específicas entre las partes involucradas", expresó el jefe de Gabinete, que además está a cargo de la Secretaría de Desarrollo Económico, Innovación y Relaciones Internacionales del Municipio.

Corach sostuvo que "la presencia de Rafaela en la italiana Padua tuvo como eje principal de trabajo el favorecer el intercambio de experiencias y el diálogo entre los actores involucrados, al objeto de que se realice una reflexión compartida sobre cómo mejorar la competitividad y la sostenibilidad de las Pymes, abriendo camino a las relaciones de colaboración económica y comercial entre Italia y América Latina".

Según el representante de IILA, "la fortaleza entre las relaciones italianas y latinoamericanas es que las empresas italianas continúan interesadas en el continente, a pesar de todos los problemas internacionales que conocemos". "De hecho, continúa, nuestros datos indican una presencia creciente y sostenida de empresas italianas, no solo grandes sino también pequeñas y medianas, que invierten o inician acuerdos comerciales y tecnológicos en diferentes países de América Latina. Un hecho que a veces no se detecta con la debida atención. La debilidad de este camino es que no se trata de un proceso sistémico. La empresa individual no puede quedarse atrás, arriesgando su propio capital y energía, sin el apoyo institucional. Este es uno de los objetivos del Foro, crear asociaciones y proponer herramientas más innovadoras para la cooperación internacional", añadió.

Asimismo, recordó que "la IILA ha nacido como puente de diálogo euro-latinoamericano, este carácter específico tenemos que preservarlo y ajustarlo a los temas del hoy y del futuro, como son la innovación y la cohesión social". Por último, planteó que "el encuentro en este foro se puede considerar como un gesto de altísimo valor institucional, además de humano, que renueva sobre bases sólidas e innovadoras la alianza entre Italia y América Latina" a la vez que consideró que "no podemos descartar nuevos episodios de deterioro en las condiciones financieras para los mercados emergentes y las consecuencias sobre los países que dependerán mucho de su capacidad de endeudamiento y la proporción de la deuda en dólares y los plazos de la misma".

La IILA tiene una experiencia consolidada en la cooperación para el Desarrollo con los 20 países miembros de América Latina. A lo largo de los años se individualizaron las áreas temáticas de acción, en acuerdo con las directrices de la cooperación italiana, con los Objetivos 2030 para el Desarrollo Sostenible y con las prioridades de los países latinoamericanos. Además, la particularidad de organización internacional con fuertes raíces italianas, ha significado que IILA desarrollará una acción de cooperación también basada en la complementariedad de las agendas de desarrollo entre Italia y América Latina, gracias a la colaboración de organismos o expertos procedentes de sectores de excelencia italiana y de buenas prácticas que puedan replicarse en los países miembros.

Actualmente los proyectos de cooperación IILA se pueden agrupar en 5 grandes áreas temáticas: 1) Desarrollo agrícola; 2) conservación y restauración del patrimonio cultural de América Latina; 3) apoyo a las pequeñas y medianas empresas; 4) promoción del empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género y 5) justicia y seguridad.

"Mi participación se dio específicamente en dos talleres sobre Universidad-Empresa y Perspectiva de los spin off y en otro sobre Empoderamiento Económico de la Mujer", detalló Corach. "En ambos llevé material y documentos referidos al CUR y al programa municipal de 'cadenas de valor agregado' y la experiencia de 'Oreja de Negra', para la cual presentamos un proyecto para que aplique y poder conseguir financiamiento para el mismo. Al otro día tuvimos encuentros 'be to be', dónde se presentaron posibilidades de negocio en una mesa 'Cadena de la carne-Cadena de la leche' y otra Mesa 'Acceso al Mercado Italiano'. También tuve la oportunidad de profundizar sobre el rol que hoy juega la Agencia para el Desarrollo (ACDICAR), tanto en la prestación de servicios de la impresora de metales, como el papel que juega a la hora de asesorar y apalancar proyectos de inversión", precisó el funcionario del Municipio rafaelino.