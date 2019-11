El precio del kilo de pan ya registra en Rafaela incrementos del 20% Locales 04 de noviembre de 2019 Redacción Por Al hacer una consulta en diferentes panaderías de la ciudad el kilo del pan ronda entre 60 a 75 pesos. Muchos comerciantes aguardan el inicio de la semana con nuevas subas.

Después de la devaluación que se produjo tras el resultado de las elecciones primarias de agosto, al día de hoy los aumentos en los distintos productos que forman parte de la canasta básica de alimentos no cesaron. En algunos rubros la suba fue mayor, pero lo cierto es que desde las prepagas hasta alimentos indispensables sufrieron los incrementos.

Tal es el caso del pan, que por la suba en el precio de la bolsa de harina, hoy este alimento que forma parte de la mesa de todos los argentinos aumentó alrededor del 20%.

“La situación es con todos estos acontecimientos, casi normal, nos acostumbramos a que tengamos todas las semanas inestabilidad. El tema de la harina que es el elemento preponderante del que dependemos, han pasado viajantes que nos comunicaban que para el inicio de esta semana va a estar entre 60 y 70 pesos más cara la bolsa, pero igual vendían con las mismas condiciones, es decir a 15 o 30 días el pago”, señaló José, uno de los panaderos tradicionales de la ciudad.

Al consultar en las diferentes panaderías que funcionan en nuestro medio por el precio del pan, todas coincidieron en que los insumos han aumentado en los últimos días y de acuerdo a la realidad de cada uno hoy el pan se comercializa entre 60 a 75 pesos el kilo.

“Al analizar cómo está la gente, uno aguanta los aumentos lo que más puede, porque sino no se vende. Si vos aumentás en proporción a lo que nos han aumentado los insumos y la harina, y eso lo trasladás de manera lineal al mostrador, perdés de igual manera porque se vende mucho menos. Tenés que tener una cautela bastante grande para que después no te pases y la gente deje de venir”, explicó el titular de otra panadería rafaelina.

Por otro lado se nota la preocupación de los comerciantes que quedan inmersos en una encerrona, en donde a ellos los incrementos le llegan y a su vez cada vez se hace más complejo trasladarlos al mostrador.

“El traslado es de a poco pero al final terminás pagando entre un 18 y 20% de aumento por eso es bastante complicado y los acuerdos con fábricas o instituciones cada vez son más difíciles de cumplir.”, resaltó José, panadero de la ciudad.

En tanto el vicepresidente de la Federación Industrial Panaderil de la provincia de Buenos Aires (FIPPBA), Emilio Majoni, cuestionó que el sector es "muy castigado" por el "desequilibrio económico" y señaló que el pan aumentará esta semana "entre 10 y 12 por ciento" porque se dieron incrementos en la materia prima y combustibles.

"En los últimos cuatro días subió algo de 35 y 40 por ciento la harina", argumentó y consideró: "Lamentablemente, no es una buena noticia".

A su vez analizó que por "el desequilibrio económico, el sector está siendo muy castigado, el pan aumentará entre 10 y 12 por ciento y el kilo va a rondar en 130 pesos", indicó. Sucede que el último viernes, el Gobierno dejó sin efecto el congelamiento de los combustibles -que vencía el 13 de noviembre- y habilitó una suba del 5%, que siempre tiene alto impacto en el resto de la actividad.

En los próximos días también se esperan aumentos en torno al 18% en los cortes de carne, al tiempo que los artículos que integran el Programa Precios Esenciales, como yerba, leche, puré de tomate y aceite; sufrirán una actualización, que se ubicará en un 13% promedio.