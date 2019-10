: "Soy una vecina que vive en calle Primera Junta que todos los días tiene que pasar por la cortada Buenos Aires, para tomar Dentesano, y sinceramente el cruce es muy peligroso. Sobre todo por la calle Tucumán, donde hay árboles que tapan la visión y eso es muy peligroso para los que habitualmente pasamos por ahí. Es una crítica constructiva, que me gustaría que se publique", dijo la señora.: "Sinceramente uno no sabe qué pensar sobre lo que esta ciudad está haciendo con respecto al dólar. Es increíble la cola que había sobre una de las casas de cambio y en las colas había muchos empleados, porque así lo mostraba la vestimenta de las personas. Entonces, uno se pregunta qué es lo que debió hacer de cara a la elecciones. Sinceramente estoy preocupado como buen laburante rafaelino", dijo una voz masculina.: "En todas las ciudades del país los empleados no trabajan, se toman el día y festejan. Y no entiendo porqué en Rafaela pasa lo contrario, donde todos tenemos que ir a trabajar, en contrapartida a lo que pasa en el país. Recuerdo que años atrás, las fiestas eran otra cosa, la gente se juntaba a festejar y me parece que como rafaelinos que somos tenemos derechos a tomarnos el día de nuestra ciudad. Es una opinión que me molesta mucho", dijo una mujer.: Sunchales defiende a la policía, y me parece que esa es la modalidad para unirnos y salir adelante. Es simplemente marcarles lo que puede hacer una ciudad unida", dijo Silvia de Sunchales."El pasado jueves a la madrugada, el día de nuestra ciudad, los vecinos del centro tuvimos que despertarnos a las 5:30 de la mañana por los inadaptados de siempre, bramando sus motos sobre calle Alvear. Paseándose por calle Lavalle, haciendo toda clase de ruidos, gritos... ¿Y la policía? ¿Y la Guardia Urbana? ¿No trabajaron porque era el día de la ciudad?", expresó una mujer molesta.: "Coincido con el Sr. Pablo que dijo que el gasto de la Rotonda era innecesario. Era una calle en donde no había muchos accidentes, y ahora pasó a ser otra cosa", dijo una señora mayor."No entiendo porqué el día de la ciudad había chicos cobrando el estacionamiento, cuando la misma Municipalidad estuvo cerrada. No comprendo por qué ese afán de querer cobrar, encima en un día festivo. Me parece que en ese sentido se equivocaron en tomar semejante decisión", dijo una voz masculina.: "Todo aquel que es más o menos futbolero, sabía que Alfaro era defensivo, que es un DT ideal para los equipos que no salen a proponer nada. Y ahora se sorprenden porqué hizo lo que hizo en Boca. No le echen la culpa, fue siempre así. Vayan contra los que lo pusieron ahí, y no sean hipócritas a la hora de criticarlo. ¿Qué entrenador se le anima a decirle que no a Boca? Muy pocos, los de acá, casi nadie. Entonces no jodan ahora con que debió hacer esto o lo otro. Alfaro es lo que vieron, y tan mal a lo largo de su carrera no le fue", dijo un futbolero.