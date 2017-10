CLASIFICADOS

RUBRO 1



ORG. TOSO - FERPOZZI ALQUILA: casas de dos dorm. en: Eduardo Oliber 180 (c/ gar.), San Lorenzo 972 (c/ gar.), Gral Paz. al 900 (c/ coch.), Saavedra 686 (c/ gar.), Armando Díaz 1280, Aguado 1377 y L. Maggi y Cervantes. Dptos. de dos dorm. en: M. Quirós 751 y Cnel. Pringles 1764. Dptos. de un dorm. en: Lavalle 902, Viamonte 1082, Mainardi 1281 (c/ coch.), Gral. Paz al 900, Av. E. Salva 563 (c/coch.), Aragón esq. Barcelona, E. Oliber 478 int. y J. Ferré 535. Local comercial en Belgrano 791. Local comercial con depósito en Chacabuco 1677. Consulte condiciones de lunes a viernes de 8 a 15 hs. en 9 de Julio 394. Tel. 430812.

@Vence = 78/P



TRIGUEROS INMOBILIARIA: "ALQUILA" Casa de 2 dorm. a estrenar en Cacciolo 999 esq. Córdoba, impecable (Barrio La Cañada), cocina comedor, baño, patio. $ 6.000. * Casa interna en Barrio 9 de Julio, Almafuerte, 1 dorm. amplio, comedor amplio, cocina y baño. $ 3.600. * Exc. propiedad en Mazzi 511 Bo. Mora, 2 dorm., en Planta Alta + 1 dorm. en Planta baja, living comedor con aire y ventilador de techo, cocina con amoblamientos Johnson y termotanque. Galería techada y quincho. Alarma con sensores de movimientos, patio con asador y garaje. $ 5.500 - 6.500 2º año. Consúltenos en calle Pellegrini 517 - Tel 506835.

@Vence = 210/P



ION INMOBILIARIA ALQUILA OFICINA CENTRICA: Edificio Libertador frente a la plaza, 4to. piso con baño y kitchenette, 45,00 m² cubiertos, ideal para profesionales. $ 3200 + exp. Garantía propietaria y recibo. San Lorenzo 182 - Tel: 431150.

@Vence = v/P

SE VENDE: importante inmueble en Sunchales a metros de Avenida principal. Sup. total 414.7 mts. Dos galpones con baño. Vivienda con 1 Dorm. Todos los servicios. 3492 - 512293.

@Vence = v/P

TOBKE INMOBILIARIA ALQUILA *Deptos en Bv Roca y Poggi: 2 Dor -c/comedor - baño. $4.700 (exp. incluidas).*Depto calle Santa Rosa de 1 y 2 dormi *Casa Luis Fanti 2 dorm, con gar. $7.500* Casa en localidad de Roca c/comedor amplio- 3 dormi - portón elec - A.A - patio - galería, etc * Local Brasil y Tucumán: 2 habitaciones, baño, kitchnette, recepción, todos los servicios $7.500. Por cualquiera de estas y otras propiedades consúltenos en Alem 567 - Tel: 03492 - 420607. Facebook Tobke Rafaela.

@Vence = 70/P



ALQUILO DPTO. amplio y monoambiente. Lorenzatti 453. Tel. 301551 - 427719. Rafaela.

@Vence = 70/P



VENDO DEP. (Oficina / Consultorio) Zona céntrica. Edif. nuevo. Categoría 2 ambientes. Part. Tel. 504264.

@Vence = 170/v/11/10/17



SE VENDE CASA ANTIGUA 188 m2 frente plaza de Vila. RESTAURADA. Escritura inmediata Ideal Procrear. Tel.: 0392 - 493000 / 15581942.

@Vence = 185/v/03/10/17



RUBRO 2



FERRERO&PEROTTI VENDE: LOTES con entrega y financiación en pesos. Varias opciones: Barrios: Antártida Argentina, Villa Aero Club, Loteo Plaza, Pioneros, Rincón del Norte, Nstra. Sra. de Luján, Pizzurno, Villa Los Alamos, Belgrano, Jockey Club. Consultas personales en Sarmiento 474 – T.E. 578474 -

@Vence = 98/P



GAGGIOTTI INMOBILIARIA VENDE: 202 Ha en Angélica, ganadero; 3,5 Ha en Lehmann, ex planta "La Edita"; 67 Ha -Egusquiza, mixto; 70 Ha - Susana, mixto; 33 Ha - Bella Italia, agrícola; 33 Ha - Bella Italia, agrícola; 48 Ha - Pueblo Marini, agrícola; 130 Ha - Rafaela, agrícola; 100 Ha - P. Roca, agrícola. Av. Santa Fe 1102. Tel 03492 - 423568 www.gaggiotti.com.ar.

@Vence = 744/P



VENDO campo, pasto natural, de 167 ha en Bella Italia, a 15 km de Rafaela. Tratar al 3492-502350 o 156 14482.

@Vence = 120/P



GRAN OPORTUNIDAD 3er. loteo en Nuevo Torino a metros de Ruta 70 mide 11.25x45 mts., agua potable, energía eléctrica, líneas telefónicas, próx. gas natural, tierra de calidad, exc. lugar para casas quintas, comercios, líneas de colectivos. Fac. Informes 03496- 494528.

@Vence = 38/v/05/10/17



VENDO terreno en Nuevo Torino 10x36 m. Escritura inmediata. $ 200 MIL. Tel. (03496) 155 16219.

@Vence = 199/v/31/10/17



RUBRO 3



SE ALQUILAN LOCALES comercio/oficina céntricos. Tratar: (03492) 503310. Hora: de 8:00 a 15:00.

@Vence = 100/P



RUBRO 5

AUTOMOTORES DITO: 207 2013, Ranger 2011, Agile 2009, Suran 2004, 206 1999, Focus 2008, Polo 2006, Palio 2005, Golf 1998. Av. Podio y Luis Fanti. Tel. 421741 - 154 14216.

@Vence = 30/P



RUBRO 10

YOSSEN TURISMO LEG 9812 28/9 -VIRGEN DEL CERRO SALTA 12/10- TODAS LAS OPCIONES PARA EL FIN DE SEMANA LARGO. 30 /10 PROMO CURA BROCHERO 3N/P/C Y EXCURSIONES $2,995) 12/11 TEMAIKEN (EN EL DIA) TODAS LAS OPCIONES TEMPORADA 2018. LAVALLE 697- TEL 434678 www.yossen.tur.ar

@vence = 120/P



RUBRO 12



REALIZO FLETES. Cel. 03492 - 156 25993.

@Vence = 20/P



CREDITO CIUDAD: Préstamos personales. Requisitos: recibo de sueldo y DNI. Dinero en minutos, para cualquier finalidad. Sin trámites. Obtenga el préstamo más conveniente. Devolución en cuotas fijas. San Martín 108. Tel. 420095.

@Vence = 275/P

SEBASTIAN POMBA - Lavado de vehículos - Corto césped - Mantenimiento de lotes. Cel. (03492) 154 11281 - 156 84311 - Santa Rosa 2087- Rafaela - Santa Fe.

@Vence = 90/P



SOSA FERNANDO Hago trabajos de pintura de obras. Teléfono fijo: 451385.

@Vence = 132/v/P



FLETES RAFAELA Y ZONA. (03492) 156 73971.

@Vence = 100/P

ENCUADERNACIONES - RESTAURACIONES de libros, trabajos especiales. Prolijidad y dedicación en las tareas. Taller Pulgarcita. Cel. (03492) 153 05482 - 440651.

@Vence = 200/P



CE Construcciones Ebeneger. Osvaldo Taborda - Albañilería - Impermeabilización - Grietas - Cloacas - Gas natural - Pintura de obra - Instalaciones - Refacciones - Plomería - Revestimientos en general - Llave en mano. Mognaschi 1690 (Bo. Güemes) 2300 Rafaela (Sta. Fe).

@Vence = 17/P



EDICION DE VIDEOS. Conversión de VHS a DVD. Edición de fotos. Llamar a Jorge: 156 47375.

@Vence = 140/P



REALIZO FLETES. Rafaela y zona. Ford 4000 Paletero - Chata larga. Tel. (03492) 155 94367.

@Vence = v/P



CREDITOS EN EL ACTO, EN PESOS Y TASA FIJA. Mínimos requisitos. Tel. 03492-431714 / 450578/ 452845. PROVENCRED.

@Vence = 149/v/22/10/17



RUBRO 16



SE BRINDA APOYO ESCOLAR para niños de nivel primario. Tel. 425053.

@Vence = 12/P



CLASES de guitarra, eléctrica, folclore, jazz, blues, rock, armonía, composición, improvisación. Tel. 15370932 (voy a domicilio).

@Vence = 20/P



RUBRO 22



FCA. DE PAÑALES DESCART. “SUAVIGRAN”: Adulto, juvenil, incontinen足cias varias, bombachas descartables c/absorbentes. Geriátricos, comercios, instituciones. Venta por mayor y menor. OFERTA. Bolsón 100 pañales grandes "Nonisec" $ 650. Av. Roca 658 - Tel. 03492-427161.

@Vence = 351/P

GOTERAS - FILTRACIONES - HIDROLAVADOS - PINTURA EN OBRAS. Lavado de frentes, piletas, tejas, pisos, paredes. Colocación de membranas y todos los materiales impermeables en sus techos, paredes y pantallas. DE TECHOS. Consultas: Tel.: 03492-436955. Cel.: 15602344.

@Vence = 100/P



VENDO PLOTTER de impresión HEWLETT PACKARD de 1,80 m de ancho, por cambio de rubro. Escucho ofertas. Tratar: Cel. 03492 15519541.

@Vence = 20/P



VENDO motoguadaña Echo 4300. Cel. 03492 - 15666786. No contesto sms.

@Vence = 70/P



RUBRO 25



SE SOLICITA EMPLEADO AMBOS SEXOS con movilidad propia (Excl). Conocimiento de consumo masivo para venta y distribución. Llamar cel.: (341) 3479658. (341) 6029459.

@Vence = 180/v/03/10/17



EMPRESA DEDICADA a la comercialización de productos agrícolas, busca contador público junior para su planta de Rafaela. Enviar CV a esta administración. Referencia: Contador.

@Vence = 190/v/02/10/17



RUBRO 28

DRIGATTI EZEQUIEL - Chaco 915 - DNI 33.733.846 - Tel 450149- 15205480. Se ofrece como restaurador de muebles. Pintura de aberturas. Jardinería. Experiencia y responsabilidad. Buenas referencias.

@Vence = /P



DRIGATTI EZEQUIEL - Chaco 915 - DNI 33.733.846 Tel 450149- 15205480 Se ofrece para cuidado de ancianos o personas con discapacidad. Buen trato, amabilidad.

@Vence = /P



ALFONZO DOMINGO - G. Maggi 132 - DNI 13.728.171 - Cel 03492-15327616. Se ofrece para limpieza de patios, cortar árboles, atención de casas quintas y otros quehaceres relacionados a la jardinería. Con muy buenas referencias.

@Vence = /P



ALFONZO DOMINGO - G. Maggi 132 - DNI 13.728.171 - Cel 03492-15327616. Se ofrece para cobranzas con disponibilidad horaria. Responsabilidad. Muy buenas referencias.

@Vence = /P



RAINERO DANIEL - Rosario 572 - DNI 20.354.903 - Cel 03492 - 15411259. Se ofrece para trabajos varios con carnet de conducir. Responsabilidad. Referencias comprobables.

@Vence = /P



STAJUESKI CLAUDIA - Champagnat y Francia - DNI 20.319.030 - Cel 15240714. Se ofrece para limpieza o cuidado de persona mayor. Con referencias.

@Vence = /P



KUHN BEATRIZ INÉS - Rosario 572 - DNI 25.806.445 - Cel 15.625.213. Se ofrece para limpieza en casas de familia o negocio. Con experiencia.

@Vence = /P



FURNO MIRTA Señora mayor y responsable se ofrece para cuidado de enfermos o ancianos. Responsabilidad y referencias. Cel 03492 - 15647378.

@Vence = /P



ALENCAR RAMIREZ MARIO - Soltero 26 años. Scalabrini Ortiz 445 - Tel 03492 442350. Cel 15696255. Se ofrece para trabajos administrativos. Con referencias.

@Vence = /P



MERCAU MARIA DEL CARMEN - Pellegrini 284 - DNI 16.125.472 - Cel 15209529. Se ofrece para cualquier tipo de trabajo. Responsabilidad y buena educación. Referencias.

@Vence = /P



RUIZ CARLOS - DNI 16.200.624 - Baliño 531 - Tel 577821 (fijo). Cel 15582853. Se ofrece como guardia de seguridad, sereno. Con experiencia y amplias referencias.

@Vence = /P



RUIZ CARLOS - DNI 16.200.624 - Baliño 531 - Tel 577821 (fijo). Cel 15582853. Se ofrece para trabajar en restaurantes y hoteles. Con amplias y comprobables ref. en gastronomía en conocida empresa de la ciudad. Carnet de conducir para moto y auto.

@Vence = /P



LUQUE WALTER - Perusia 175 - Cel 15661928. Se ofrece para tambo o cualquier tipo de trabajo rural. Urgente. Con muy buenas referencias.

@Vence = /P



ALMARAZ FABIAN - DNI 25.403.696 - Cel 03492 - 15583461. Contextura fuerte. Se ofrece para carga y descarga. Con experiencia. Responsabilidad. Disponibilidad horaria.

@Vence = /P



CANAVESIO ALBERTO - Italia 2014 - DNI 12.123.577 Se ofrece para tractorista, trabajos de campo, puesto. Experiencia y responsabilidad. Urgente.

@Vence = /P



PRIETO DANIEL - J.V. González 2493 - DNI 30.985.267 - Cel 03492 - 15664049. Se ofrece como tractorista, para trabajos rurales. Conocimientos en plomería, carpintería y albañilería. Muy buenas referencias.

@Vence = /P



VARGAS SEBASTIAN - Buffa 1831 - DNI 30.881.941 - Cel 03492 - 15332800. Se ofrece como metalúrgico con conocimientos en medición y montajes en general Con muy buenas referencias.

@Vence = /P



ROLÓN ROBERTO - Cervantes 734 - DNI 23.699.265 - Cel 15326950. Se ofrece como chofer con carnet de conducir reglamentario. Clase C. Con experiencia y responsabilidad.

@Vence = /P



SANTO VELASCO LUCY - 32 años. Arias 1112 - Cel 03492 - 15227067. Sra. responsable se ofrece para tareas domésticas o ayudante de cocina. Con muy buenas referencias y predisposición.

@Vence = /P



LEGUIZA HECTOR - Tucumán 1630 - DNI 16.306.971 - Cel 15207306. Se ofrece para albañilería en general, colocación de cerámicas y porcelanato. Revoques, finos, gruesos , refacciones. Con referencias y experiencia.

@Vence = /P



FAULIEN GABRIEL OMAR - Peterlín 1551 - DNI 25.730.403 - Cel. 15585397. Se ofrece para trabajos de campo, con experiencia en cuidado de animales. Responsabilidad y experiencia. Muy buenas referencias.

@Vence = /P



CAVALIERI ROSA - DNI 18.379.616 - Ferré 1445 - Cel 15647738 Se ofrece para limpieza de casas. Responsabilidad. Referencias.

@Vence = /P



ALCOBA LORENA - DNI 29.287.287 - Mognaschi 1933 - Cel 15251347.Se ofrece para servicio doméstico o cuidado de niños. Con muy buenas referencias.

@Vence = /P



SCHINER RAMONA - Gálvez 2036 - DNI 28.186.115 - Cel 03492 - 15608206. Se ofrece para cuidado de ancianos, niñera o servicio doméstico. Recibo solo llamadas.

@Vence = /P



SFEZIA JOSE LUIS - Echeverría 926 - DNI 13.039.608 - Cel 03492 - 15217181. Se ofrece matrimonio sin hijos para caseros o mantenimiento de predio. Responsabilidad.

@Vence = /P



MAYA PATRICIA - Champagnat 158 - DNI 18.382.603 - Cel 15327151. Se ofrece para planchado en lavaderos con experiencia y seriedad. Muy buenas referencias.

@Vence = /P



ROLDÁN ROXANA - Buffa 1915 - DNI 30.681.378 - Cel 03492 - 15308894. Se ofrece para cuidado de abuelos o ayudante de cocina. Con referencias.

@Vence = /P



SEÑORA RESPONSABLE - Oroño 2014 - DNI 22.715.734 -Cel 15226091. Se ofrece para servicio doméstico todos los días o por horas. Con referencias.

@Vence = /P



OROZCO JULIO CÉSAR - Casarín 2009 - DNI 12.742.060 - Tel 453218. Se ofrece para realizar fletes, mudanzas, limpieza de patios. En Rafaela y zona. Con referencias.

@Vence = /P



RODRIGUEZ ALICIA - España 1555 - DNI 29.254.606 -Cel 15675849. Se ofrece para limpieza por hora o en forma mensual. Con muy buenas referencias.

@Vence = /P



GEIST NORBERTO - Zona Rural Pilar - DNI 14.428.360 -Cel 03409 - 15669362. Se ofrece familia de 4 personas grandes para tambo. Con amplios conocimientos en inseminación artificial, guachera, tractorista. Con muy buenas referencias. Exp. y resp..

@Vence = /P



BAZÁN CLAUDIA - Silva 544 Dpto 3 interno - DNI 21.401.109 - Cel 06564 - 15590168. Se ofrece para cuidado de niños y ancianos, servicio doméstico en general. Disponibilidad de horarios. Con referencias.

@Vence = /P