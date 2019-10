Macri cerró en Córdoba y apostó por el balotaje

CORDOBA, 25 (NA). - El presidente Mauricio Macri encabezó ayer la última marcha del "Sí, se puede" ante una multitud en Córdoba, en el cierre de su campaña para la reelección, y afirmó: "Esto no termina acá, tenemos el 27 de octubre y el 24 de noviembre (balotaje) para consolidar esta esperanza".Con la presencia del candidato a vicepresidente, Miguel Ángel Pichetto; el presidente del bloque oficialista de Diputados, Mario Negri, y la primera dama, Juliana Awada, el oficialismo nacional reunió a una multitud en el centro de la ciudad de Córdoba para marcar el fin de las marchas que el jefe de Estado encabezó desde el 28 de septiembre pasado en diferentes provincias del país.Allí, Macri remarcó que en la votación del domingo "se da vuelta" la derrota por más de 15 puntos que sufrió en las PASO del 11 de agosto frente al candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández.Al respecto, aludió a la fecha del hipotético balotaje, en caso de que Fernández no supere el 45% de los votos: "Esto no termina acá, tenemos el 27 de octubre y el 24 de noviembre para consolidar esta esperanza", sostuvo al respecto.Por otro lado, el mandatario instó a los argentinos a no caer "en escuchar a aquellos que destruyeron a la Argentina", al lanzar nuevas críticas al Frente de Todos. "No caigamos otra vez en escuchar a aquellos que destruyeron a la Argentina, con el dedito levantado dicen que saben ¿que saben qué?", recalcó el jefe de Estado.Y siguió: "En el futuro vamos a tener que seguir enfrentado desafíos, pero traer los mismos del pasado no nos va a ayudar nada. Tantos años gobernaron y nos dejaron el país destruido".Por su parte, el público, como en las anteriores marchas, agitó banderas argentinas, exhibió carteles con mensajes de respaldo a Macri y cantó "Mauricio la da vuelta" y "Borombombon, brombombom, para Mauricio la reelección".En su diálogo con sus seguidores desde el escenario montado en la esquina de avenida Vélez Sarsfield y Boulevard San Juan, frente al shopping del Patio Olmos, Macri ironizó: "¿Donde están los colectivos? ¿Vinieron solitos ustedes, nadie les pidió nada a cambio de venir?".Por otro lado, volvió a señalar que esta primera eta de su gestión "se pusieron las bases" para el futuro y dijo que en un segundo mandato "se viene la generación de empleo y el alivio que todos los argentinos merecen".Previamente dio unas palabras Pichetto, quien criticó al Frente de Todos: "No queremos la reforma agraria, no queremos lo que dice (el referente de la CTEP, Juan) Grabois, no queremos que expropien los inmuebles desocupados, no queremos humillar a Córdoba como hizo Cristina Kirchner, que abandonó a Córdoba en momentos difíciles".A su vez, el senador peronista aludió a los disturbios generados en una marcha del peronismo en Tucumán: "Se agredieron con palos, eso es lo que viene (si gana Fernández), ya se están peleando entre ellos impunemente de cara a la sociedad", disparó.Sobre el final del acto, Macri y Awada le cantaron el feliz cumpleaños a Pichetto, luego la primera dama sorprendió al dar unas breves palabras ante la multitud y por último se entonó el himno nacional.Asistieron también al acto los gobernadores de Juntos por el Cambio Gerardo Morales (Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrientes), además del intendente de Córdoba capital, Ramón Mestre, como también dirigentes y candidatos de Juntos por el Cambio de la provincia.Como lo hizo de cara a las PASO de agosto, el Presidente volvió así a cerrar la campaña en Córdoba, uno de los dos distritos -junto a la Ciudad de Buenos Aires- en los que logró imponerse en las primarias del 11 de agosto al candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández.