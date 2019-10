Panorama Político

RAFAELA, TODOS

SON ELOGIOS

En el día en que Rafaela apagó 138 velitas, no hubo diferencias entre dirigentes políticos a la hora de los elogios para la ciudad. El intendente, Luis Castellano, compartió en sus redes sociales un video de un minuto y monedas en el que resume el espíritu de la Perla del Oeste asociado a la cultura del esfuerzo y del trabajo, con imágenes y narración haciendo foco en la gestión municipal.

De todos modos, el presidente del Concejo y referente de Cambiemos, Lalo Bonino, o el concejal Lisandro Mársico, del Frente Progresista, coincidieron en hablar de las bondades de Rafaela. Al menos el cumpleaños sensibilizó a todos y ocultó las grietas detrás de las coincidencias.



TOSELLI SE

ADELANTO

Mientras la atención se concentraba en el final de la campaña antes del inicio de la veda electoral al tiempo que crecen exponencialmente las expectativas -y la ansiedad- en lo que serán las votaciones del domingo, en Sunchales el intendente Gonzalo Toselli anunció ayer oficialmente la reestructuración del gabinete municipal para lo que será su segunda gestión en forma consecutiva.

Sorpresa y media con uno de sus integrantes: el actual diputado provincial, Omar Martínez, quien termina su mandato legislativo en diciembre será el secretario de Gestión del gabinete del municipio sunchalense. "Uno de los puntos más destacados es la reducción del número de secretarías a la mitad", subrayó Toselli a tono con los tiempos de crisis que exigen austeridad en la administración de los fondos públicos.

El organigrama municipal de Sunchales contará con apenas dos secretarias -además de la que ocupará Martínez, estará la de Desarrollo a cargo de Marilina Grande, quien integra la lista de candidatos a diputados nacionales de Consenso Federal que encabeza Enrique Estévez- y cinco subsecretarías.

Por tanto, la primera incógnita quedó develada: ¿cuál sería el futuro de Omar Martínez? El legislador del Frente Progresista confió en más de una oportunidad que no tenía inconvenientes en retomar su actividad docente en una institución humbertina. Sin embargo, ahora pasará a ser funcionario municipal en Sunchales.

Apunte al margen: de los siete funcionarios que ocuparán las dos secretarías y las cinco subsecretarías a partir del 10 de diciembre, cinco son mujeres.



CASTELLANO

AUN SIN FECHA

Por su parte, el intendente de Rafaela Luis Castellano todavía no tiene decidido "el día" en que anunciará formalmente la nuestra estructura de su gabinete ni los nombres de los funcionarios que lo acompañarán a partir del 10 de diciembre en su tercera gestión consecutiva al frente del Departamento Ejecutivo.

De todos modos, a comienzos de esta semana dio un par de pistas durante una entrevista que brindó al canal Nextv, al deslizar que tiene definido entre el 70 y el 80 por ciento de los nombres que integrarán su futuro equipo de trabajo. Otro dato no menor es que cuando falte aproximadamente un mes para el final de mandato, esto es el 10 de noviembre, solicitará la renuncia de todos sus funcionarios actuales. Días después confirmará el nuevo organigrama.

Habrá que ver si atiende las críticas que ha recibido especialmente durante la campaña de las elecciones provinciales -a esta altura muy lejanas, en el primer semestre- cuando sus adversarios locales cuestionan un supuesto sobredimensionamiento del gabinete.

Uno de los fucionarios clave, el jefe de Gabinete municipal, Marcos Corach, continuará en el cargo. Al menos el miércoles al mediodía fue electo como presidente de la agencia mixta ACDICAR en representación de la Municipalidad de Rafaela con un mandato que seguirá el año próximo. Si lo nominaron, es porque seguirá mucho más allá de diciembre...

Por último, consultado sobre las prioridades de su tercera gestión, Castellano respondió que será la cuestión social, el empleo y la vivienda como una forma de dinamizar la deprimida actividad económica.



¿Y PEROTTI?

Enigmático al máximo, el rafaelino Omar Perotti parece haber "copiado y pegado" el perfil político de Carlos Reutemann, quien por momentos parecía impenetable y nadie podía saber qué pensaba hacer. El Lole era un aplicado cultor del bajo perfil. El gobernador electo está atento a la transición, al legado que le dejará Miguel Lifschitz pero no suelta prenda sobre su futuro equipo de gestión.

Administrador eficiente de los tiempos políticos, Perotti no mezcla los asuntos propios con la campaña presidencial que acapara todas las luces en el escenario electoral. Es más, aprovecha esta coyuntura polarizada para quedarse al costado evitando los flashes, pues ya habrá tiempo para eso.

Mientras tanto se mostró cada vez que pudo cerca de Alberto Fernández, como ayer que viajó a Mar del Plata para participar del cierre de campaña de la fórmula del Frente de Todos, que se completa con Cristina Kirchner. Al gobernador electo de Santa Fe se lo vio en un espacio central del escenario y es ahí cuando se recuerda que analistas porteños le adjudican un rol estratégico en esa liga de gobernadores que le darán fortaleza política a una eventual gestión de Fernández en Casa Rosada.

En el entorno de Perotti no descartaron que en la primera semana de noviembre se convoque a la prensa para anunciar la cantidad de ministerios y los nombres que jugarán en el equipo de Omar. Con salvedades: si hay balotaje presidencial -algo que no esperan al menos en el panperonismo- puede alterarse el cronograma previsto en los borradores.



FIN DE CAMPAÑA

Hoy a las 8:00 termina la campaña electoral y comienza la veda para las elecciones del domingo. A pensar el voto en medio de una jornada que debe ser una fiesta de la democracia. Lamentablemente, la inestabilidad política en en subcontinente que se advierte con crisis en Perú, Ecuador, Chile y Bolivia aumentan la incertidumbre en el país que ya se avizoraba por lo que sucederá en las urnas. Y la polarización hace el resto, con falta de confianza en el escrutinio o en lo que pueda suceder en las mesas. Ante estos temores, Juntos por el Cambio esta vez se ocupó de reforzar sus equipos para fiscalizar la elección y defender sus votos. A esperar el domingo y que el lunes sea medianamente normal más allá del resultado.

















