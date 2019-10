Punto final al Absoluto A y B

Pasó un nuevo capítulo del último certamen oficial de Divisiones Inferiores de la Primera B de Liga Rafaelina de Fútbol, temporada 2019. El Absoluto A y B llegaron a su fin, y el sábado habrá finalísimas, mientras que al C le queda una fecha.A continuación, todo lo sucedido, los goleadores y lo que se le viene a cada elenco:Bochazo 1 (Jonatan Ocampo) vs Florida de Clucellas 2 (Benjamín Krong y Uriel Varela), Argentino de Humberto 0 vs Independiente Ataliva 2 (Martín Garello y Lautaro Rickert).Deportivo Ramona 0 vs Moreno de Lehmann 2 (Alejandro Utrera y Santino Gaido), Sp. Santa Clara 3 (Guillermo Anchino, Facundo Ruffiner Luka Burdisso) vs La Hidráulica 1 (Luciano Barros).Bochazo 3 (Matías Guri, Luciano Díaz y Máximo Muller) vs Florida de Clucellas 0, Argentino de Humberto 0 vs Independiente Ataliva 1 (Diego Ricarte).Deportivo Ramona 1 (Gabriel Battaglino) vs Moreno de Lehmann 4 (Alan Ferri, Nahuel Bett, Damián Ullúa y Lorenzo Ledheros), Sp. Santa Clara 0 vs La Hidráulica 2 (Lucas Reartes x 2).Bochazo 0 vs Florida de Clucellas 0, Argentino de Humberto 0 vs Independiente Ataliva 3 (Thiago Yaffei, Sebastián Sereno y Mateo Ponzetti)Deportivo Ramona 0 vs Moreno de Lehmann 0, Sp. Santa Clara 0 vs La Hidráulica 1 (Alex Bellotti).Bochazo 0 vs Florida de Clucellas 1 (Santiago Walter), Argentino de Humberto 6 (Joaquín Trutali, Stéfano Mezzadri x 3, Fabricio Grande y Santiago Ercole) vs Independiente Ataliva 1 (Lisandro Peralta).Deportivo Ramona 1 (Mijail Clausen) vs Moreno de Lehmann 1 (Octavio Gadler), Sp. Santa Clara 0 vs La Hidráulica 0.Tiro Federal 4 (Facundo Acosta, Edgardo Ñeñez, Joel Sánchez y Alexander Fernández) vs Argentino Vila 1 (Guillermo Harlet), Atlético María Juana 2 (Mauricio Wainzettel y Emiliano Perren) vs Zenón Pereyra 2 (Lautaro Maffini x 2).Talleres María Juana 1 (Mariano Godoy) vs Deportivo Josefina 2 (Maximiliano Peretti y Kevin Gómez), Deportivo Aldao 1 (Ignacio Amaya) vs Dep. Bella Italia 1 (Ezequiel Ulman).Tiro Federal 3 (Michael Villarruel, Jorge Sánchez e Iván Pinardelli) vs Argentino Vila 0, Atlético María Juana 0 vs Zenón Pereyra 4 (Diego Aliendro x 2, Agustín Iturbide y Santiago Mendoza).Talleres María Juana 1 (Agustín Bonino) vs Deportivo Josefina 0, Deportivo Aldao 0 vs Dep. Bella Italia 2 (Juan Galarza y Sergio Páez).Tiro Federal 1 (Isaac Onysiv) vs Argentino Vila 0, Atlético María Juana 1 (Damiano Jaime) vs Zenón Pereyra 0.Talleres María Juana 0 vs Deportivo Josefina 1 (Mateo Nurua), Deportivo Aldao 0 vs Dep. Bella Italia 0.: Tiro Federal 1 (Lucas Peralta) vs Argentino Vila 1 (Lorenzo Ferrero), Atlético María Juana 0 vs Zenón Pereyra 4 (Lucas Sánchez, Jesús Schalbetter, Andrés Mendoza y Mariano Schalbetter).Talleres María Juana 0 vs Deportivo Josefina 3 (Julián Cabrera x 2 y Gonzalo Coarasa), Deportivo Aldao 1 (Gabriel Guglielmone) vs Dep. Bella Italia 0.Libertad Estación Clucellas 1 (Tomás Aimar) vs Deportivo Tacural 1 (Blas Romero), Atlético Esmeralda 0 vs Sportivo Roca 1 (Alejandro Bustamante).: Atlético Esmeralda 4 (Lucas Contreras, Benjamín Astrada y Nahuel Acosta x 2) vs Sportivo Roca 0. A Libertad Estación Clucellas le dieron los puntos ya que el Deportivo Tacural no presentó la divisional.Atlético Esmeralda 0 vs Sportivo Roca 4 (Agustín Cassina x 2, Laureano Bonsegundo y Alexis Bustamante). Al Deportivo Tacural le dieron los puntos ya que Libertad Estación Clucellas no presentó la divisional.Libertad Estación Clucellas 0 vs Deportivo Tacural 2 (Agustín Re y José Zumhoffen), Atlético Esmeralda vs Sportivo Roca.Sp. Roca vs Libertad Estación Clucellas, Dep. Tacural vs San Martín. Libre: Atlético Esmeralda.