Se compactaron vehículos retenidos en la vía pública

La Municipalidad de Rafaela realizó la compactación de vehículos que fueron retenidos en la vía pública. Se trata de una instancia que forma parte de una política de tránsito del Estado local y que permite cerrar un proceso de trabajo que se inicia en las calles para garantizar la seguridad en la circulación por la ciudad.En esta ocasión se compactaron 455 motos y 16 autos. Además, se entregaron vehículos a escuelas de la ciudad y a Bomberos para que puedan utilizarlos en su formación.El secretario de Gobierno y Ciudadanía, Eduardo López, explicó: “Es una medida que pusimos en marcha el año pasado, a través de un convenio firmado con el Programa Nacional de Compactación que se lleva adelante en todo el país”.También contó que “en dos años hemos tenido más de 2.000 motos y casi 100 autos compactados. Esto habla de una política pública que tiene como objetivo garantizar la seguridad vial de la ciudad ya que los vehículos no aptos no vuelven a la circular por las calles”.Pero además, “el convenio que firmamos exige que una institución que colabora activamente con el Municipio reciba los beneficios económicos de la compactación. En este caso será Defensa Civil”.Por otro lado aclaró: “el proceso no tiene costo económico y tampoco tiene ninguna ganancia para el municipio. El rédito se lo lleva el grupo de voluntarios de Defensa Civil porque ellos han firmado este convenio para recibir este beneficio”.Cabe aclarar que todos los vehículos tienen un número asignado y se encuentran verificados por la policía. Luego de la compactación, la dirección del programa es la encargada de bloquear el dominio del vehículo en la Dirección de Registro Nacional Propiedad del Automotor.