Maitena Burundarena, la popular historietista, reveló en su cuenta de Instagram por qué durante 10 años le ocultó parte de su identidad a su hija mayor, Amaya. La artista gráfica eligió contar de manera pública esta fuerte historia el 22 de octubre, el Día Nacional del Derecho a la Identidad.

“Como algunxs ya saben, fui madre soltera a los 17 años. Quedé embarazada de un novio con el que ya no estábamos juntos ni quería estarlo”, arrancó el posteo que escribió junto a una foto de ella junto a su madre. “A los 18 me casé con otro, y como se estilaba en esa época de silencios y secretos (y más en una familia católica y de derecha como la mía), mi hija creció con la idea de que ese era su padre, del que además llevaba el apellido”, señaló.

“Cuando a los 22 años empiezo a trabajar en diarios, comienzo a escuchar otras campanas y a expandir el acotado mundo ideológico con el que contaba entonces. Las Abuelas de Plaza de Mayo buscaban a sus nietxs bajo el argumento de algo llamado derecho a la identidad, que yo escuchaba por primera vez en mi vida y me interpelaba con una urgencia culposa”, explicó Maitena a Teleshow.

“Siempre había intuido que ese era el camino correcto, pero tuve que divorciarme de mi marido antes de hablar con mi hija. Ella tenía diez años, fue difícil y doloroso contarle la verdad, restituirle su historia y conectarla con su familia. Empecé por su abuela, la única con la que mantenía contacto y siempre gracias a su insistencia. Mi hija heredó muchas de sus virtudes y su influencia es fundamental en su vida”, aseguró.

Por último, subrayó la importancia del trabajo de las Abuelas que trabajan de manera incansable desde hace mucho tiempo: “Hace 42 años las abuelas buscan a sus nietxs robados por el terrorismo de estado, ya encontraron 130 pero aún faltan casi 300. Hombres, mujeres y no binaries que viven y tienen derecho a saber quienes son. Si tenés dudas sobre tu origen o datos de algún caso de apropiación, acercate a las Abuelas”.

Hasta el momento, la publicación tuvo 10.930 likes y casi 400 comentarios de todo tipo. Algunos seguidores de Maitena le agradecieron por el posteo, mientras que otros destacaron su valentía por animarse a contar esta historia tan íntima en la red social con el objetivo de crear conciencia y ayudar a otras personas.

“Hiciste muy bien en restituirle sus orígenes, es su derecho”, escribió uno de sus seguidores. “Que importante es repensarnos, ponernos en crisis... No dejas nunca de sorprenderme, de ponerme a pensar, pero sobre todo de sembrar respeto hacia tu persona”, escribió otra persona. “Sos admirable Mai, gracias por compartir algo tan profundo e íntimo que ayuda a enseñar y guiar”, manifestó otro seguidor de Maitena.