"La salida de la crisis va a ser a través de consensos y trabajo"

A pocas horas de concretarse un nuevo acto eleccionario en el que los argentinos elegiremos Presidente, Luis Castellano pintó un panorama de la situación socio-económica compleja por la que atraviesa Rafaela y que no es ajena a la del resto del país.El Intendente destacó la ausencia general de apoyo por parte del Gobierno Nacional e invitó al electorado a votar por la fórmula del Frente de Todos que encabeza Alberto Fernández, entendiendo que es quien posibilitará los consensos necesarios para salir de la crisis y la especulación.“Hemos pasado por muchos contextos complicados y, este en particular, es muy complicado. En este marco, hay que desmitificar la idea de que Rafaela es una isla porque no es verdad. Rafaela necesita apoyo de todos lados”, afirmó Castellano.Concretamente, el titular del Ejecutivo local mencionó que “la situación es muy crítica porque tenemos el 9 por ciento de desocupación, el 20 de subocupación, con personas que trabajan algunas horas pero necesitan trabajar más porque no llegan a fin de mes”.“Además, se están entregando una cantidad muy grande de ayuda alimentaria porque en Rafaela hay hambre. Hay familias a las que no les alcanza para comer y ya no pueden más”, sentenció.SUFRIMIENTOY DEMANDAEl mandatario expresó: “quienes estamos al frente de los municipios, sufrimos el tener que administrar con el recorte del Fondo Federal Solidario, la disminución de la coparticipación, la quita del subsidio al gasoil destinado a la mejora del transporte público y, además, el Fondo para Obras Menores, que nos corresponde por ley, y que el Gobierno provincial todavía no envió nada de lo correspondiente al 2019”.“En paralelo con esto, crece la demanda social porque aumenta el pedido de empleo, alimentos, remedios. Cuando caminamos por los barrios, la gente pide trabajo; no pide que le regalen nada y, lógicamente, cuando no hay trabajo, la gente tiene que comer y estamos pasando por ese momento y es allí donde la asistencia se hace inmediata, necesaria, básica”, sostuvo.Por otra parte, Castellano señaló: “esperábamos que el Gobierno Nacional nos ayude con obra pública, cloacas, pavimento, desagües y no vino un peso en estos cuatro años. Entonces, tuvimos que sostener el ritmo de las obras con recursos propios en momentos muy complicados. Incluso, hoy es muy difícil llamar a licitación porque nadie se presenta, nadie se anima a cotizar algo hoy para dentro de dos meses con la inflación que hay”.SALIDAEl Intendente hizo referencia al fenómeno, viralizado en las redes, que mostraba a las largas colas observadas en las casas de cambio: “los rafaelinos somos gente de trabajo y me dolió mucho ver en los últimos días cola de personas humildes comprando dólares en las agencias de cambio. La gente trata de cuidar sus ahorros y la entiendo porque sabe que el peso, con la inflación que hay, se desvaloriza rápidamente”.“Lo que quiero remarcar es la manera en que está llevando adelante el Gobierno Nacional un esquema en donde se privilegia la especulación financiera en lugar de buscar la manera de generar trabajo. Traslademos esto a quienes tienen mucho dinero y pensemos cómo se benefician con esto”, expresó.“La salida de la crisis va a ser con trabajo. No va a ser de un momento para el otro. Vamos a necesitar todos los apoyos posibles para nuestra ciudad. Si podemos alinear el gobierno local con el provincial y el nacional, todo se va a desarrollar de una mejor manera”, manifestó.“Alineados, tendríamos más espalda para, por ejemplo, entregar más créditos para la compra de materiales a través del programa Rafaela Construye y más vecinos podrían empezar a construir su casa; microcréditos a pequeñas empresas, emprendedores para que puedan tener más elementos para trabajar mediante el Rafaela Impulsa. Hay que visibilizar que todo esto moviliza y genera empleo, que si contamos con el apoyo del Gobierno Nacional la obra de pavimento avanzaría más rápido”, comentó Castellano.Finalmente, Luis Castellano dijo: “cuando pedimos al acompañamiento para Alberto Fernández, lo hacemos porque sabemos que va a haber un entendimiento, recursos, una línea directa para la ciudad en donde, en estos últimos cuatro años con un gobierno provincial y otro nacional en contra, Rafaela no tuvo lo que como ciudadanos nos merecemos por lo que aportamos”.TAMBIÉN CALVOPor su parte, Alcides Calvo también pidió el apoyo de los habitantes de la ciudad y la región para Alberto Fernández y, de esa forma, lograr “el apuntalamiento del sector productivo, sin desconocer que la política monetaria y cambiaria es importante, pero no debe ser el eje principal de un país que posee riquezas naturales, potencial ligado a la producción y una gran capacidad en su gente”.Calvo agregó que “muchas veces planteamos que debíamos tener sintonía y esta es una buena oportunidad de que comunas, municipios, provincia y nación puedan trabajar de manera conjunta con un proyectos comunes”.“La crisis económica, financiera, laboral y social que vive el país requiere de consenso y diálogo entre todos los sectores para poder superarla. Nuestro Departamento Castellanos no es ajeno y también sufre el desempleo y la pobreza como consecuencia de las políticas que el Gobierno Nacional implementa”, señaló.“Para superar la crisis es fundamental que el Gobierno Nacional, con Alberto Fernández presidente, acompañe los proyectos del gobernador electo Omar Perotti para reactivar las fuerzas productivas de Santa Fe, generando una sintonía necesaria para lograr calidad y bienestar para los santafesinos”, finalizó el senador.