Celebración religiosa en honor al santo patrono

Ayer fue celebrada la fiesta patronal de nuestra ciudad en honor a San Rafael.Tras el acto protocolar, la feligresía, partió desde el centro de la Plaza 25 de Mayo en procesión hacia la Catedral San Rafael, la pública manifestación de fe fue concretada por numerosos fieles que, luego, participaron con devoción de la Santa Misa, oficiada por el pastor de la Diócesis, monseñor Luis A. Fernandez.Considerado como patrón de los peregrinosVenerado en Iglesia católica, Iglesia copta e Iglesia ortodoxa. Honrado en el judaísmo y en el islam.Su imagen ostenta atributos peregrino con bastón y cantimplora, con un pescado, ángel acompañando a Tobías, solo se ve así en el Cristianismo; en excepto de otras religiones.(hebreo: רָפָאֵל, Rāp̄āʾēl), dentro del cristianismo, se refiere a un arcángel, siendo uno de los tres arcángeles conocidos por nombre dentro del cristianismo católico y ortodoxo. Los otros dos arcángeles son Miguel y Gabriel. Es uno de los tres patrones del peregrino.El nombre proviene del hebreo רפאל: Rafa-El, que significa ‘Dios sana’, ‘Dios ha sanado’ o ‘¡sana, Él!’ o ‘medicina de Dios’. Actualmente la palabra hebrea equivalente a médico es rofe, conectado con la misma raíz de Rafa-El. En árabe se llama رافائيل rufāʾīl.De acuerdo con el Libro de Tobías 5,4, Rafael fue enviado por Yahveh para acompañar a Tobías, hijo de Tobit, en un largo y peligroso viaje para conseguirle una esposa piadosa al joven. Esta es Sara, quien había visto morir a siete prometidos debido a que un demonio, de nombre Asmodeo, estaba enamorado de la mujer y mataba al esposo en la noche de bodas.En un principio, Rafael se presenta como «Azarías, hijo del gran Ananías», pero al finalizar el viaje cura la ceguera de Tobit y se manifiesta como «el ángel Rafael, uno de los siete en la presencia del Señor».Durante el viaje, da instrucciones a Tobías para pescar un pez, del que extraería las vísceras que usaría más tarde para alejar al demonio Asmodeo enamorado de Sara y curar la ceguera de su padre. Debido a esto, a Rafael se lo considera protector de los novios o el noviazgo, mas no quien promueve los noviazgos como el Eros (Cupido) grecorromano.En el capítulo 21 del Libro de Enoc (s. II a. C.), libro considerado canónico por la Iglesia copta pero no así por la mayoría de las Iglesias y comunidades cristianas, se nombra a los otros seis:MiguelGabriel.UrielRagelSariel yRemiel.El Libro de Enoc (s. II a. C.) menciona a Rafael como el santo ángel de los espíritus de los humanos, y el encargado de las enfermedades y de todas las heridas de los hijos de los hombres.A San Rafael dentro de la Iglesia copta se pide su intercesión para alejar enfermedades.Muchos cordobeses creen que el arcángel San Rafael es el patrono de Córdoba (España), cuando realmente son los mártires Acisclo y Victoria. San Rafael es el custodio de Córdoba desde que se le atribuyó por su protección durante una epidemia de peste. Tras varias apariciones al Padre Roelas, en la madrugada del 7 de mayo de 1578, le dijo al sacerdote: “Yo te juro, por Jesucristo Crucificado, que soy Rafael, ángel a quien Dios tiene puesto por guarda de esta ciudad”. Al poco tiempo dejaron de morir personas en Córdoba a causa de la epidemia.Otro milagro atribuido al arcángel es la intervención en el hallazgo de las reliquias de los Santos Mártires cordobeses cuya urna se conserva en la Basílica Menor de San Pedro de la capital. En unas obras de restauración en noviembre de 1575 se descubren las reliquias de un grupo numerosísimo de mártires de las persecuciones romanas y mozárabes, agrupadas en una "fosa común". Según el testimonio del P. Roelas, el mismo arcángel San Rafael autentificó esas reliquias afirmando el origen martirial de los restos encontrados. Posteriormente el Concilio Provincial de Toledo del 22 de enero de 1583 declararon auténticos esos mismos restos.