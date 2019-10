Historia de terror en el Belgrano

Del exitoso director argentino András Muschietti, llega a la pantalla grande local “IT: Capitulo dos”; además continúa la convocante comedia nacional La Odisea de los Giles.

La Odisea de los Giles es una película argentina dirigida por Sebastián Borensztein y un elenco integrado por Luis Brandoni, Ricardo Darín, Daniel Aráoz, Chino Darín, Verónica Llinás, Carlos Belloso y Rita Cortese. Tiene una duración de 116 minutos, pertenece al género comedia y está calificada como apta para mayores de 13 años.

En un pueblo del Noroeste de la provincia de Buenos Aires, un grupo de vecinos se organiza para recuperar la economía de la zona, pero cuando el Corralito se implementa en el país y sufren un fraude, sus esperanzas desaparecen. Ahora, se unirán para recuperar el dinero perdido y dar el golpe de sus vidas a su mayor enemigo.

La película podrá verse en Espacio INCAA desde hoy,viernes 25 al martes 29 de octubre a las 19:00. La entrada general tiene un valor de $60 y descuento a jubilados y estudiantes: $30.

IT: Capítulo dos fue dirigida por Andrés Muschietti, con una duración de 169 minutos. Pertenece al género de terror y está calificada como apta para mayores de 16 años.

Un nuevo ciclo está por comenzar, luego de 27 años del primer encuentro del Club de los Perdedores con IT. Mike, quién nunca dejó Derry, contactará a sus amigos Bev, Bill, Richie, Ben, Eddie y Stanley luego de que extraños y horroríficos eventos comiencen a desarrollarse en el pueblo marcando así el regreso de IT. El Club de los Perdedores se unirá una vez más para intentar poner fin a la pesadilla creada por el diabólico payaso.

La película podrá verse desde hoy, viernes 25 al martes 29 de octubre a las 21:30; subtitulada. La entrada general tiene un valor de $140.