Cleri contra la reforma que apuran los diputados del PJ

El diputado nacional del kirchnerismo, Marcos Cleri, expresó que no está de acuerdo con la posición que asumió el bloque de diputados provinciales del justicialismo para aprobar un proyecto de ley que declare la necesidad de reformar la Constitución santafesina.El primer candidato de la lista del Frente de Todos para la Cámara baja del Congreso de la Nación destacó que su posición es “personal”, pero admitió que del tema habló con otros dirigentes nacionales y provinciales con tienen “distintas posiciones” sobre el anuncio hecho por los legisladores provinciales del PJ.Cleri subrayó a el Diario El Litoral que la decisión corresponde al ámbito de la Legislatura, recordó que fue el propio gobernador Miguel Lifschitz quien precipitó el tema a mediados de este año y recordó que por entonces rechazamos la iniciativa porque el tema “no es parte de las prioridades de la gente”.Subrayó que “desde hace cuatro a cinco meses, la situación se ha vuelto aún más grave”, y destacó que hoy no es oportuno abordar ese proyecto. Expresó que “en política la coherencia es un valor importante”.En tanto, resaltó en varias oportunidades el valor de crear acuerdos “para el bien común”: “tenemos que unir a los 19 diputados y los tres senadores para darle a Santa Fe el lugar protagónico que se merece”. Representar a la provincia y a todos los departamentos es uno de sus principales objetivos.El diputado indicó que “firmamos 19 actas de compromiso para dárselas al gobernador electo para que las tenga en cuenta al momento de gestionar políticas públicas”. Así también, la idea es “entregárselas a los demás diputados de otros espacios porque estoy convencido de que estos temas son centrales y deben ser trabajados en conjunto”.Para Cleri, el debate es una “herramienta más que tienen los candidatos”. En cuanto a lo ocurrido los últimos dos fines de semana, señaló que “todo el mundo quiere ser más feliz. Ven en Alberto una persona humilde, sincero, que piensa cómo solucionar problemas” y aclaró que “tiene sus enojos, que son parte de la personalidad de cada uno. Pero él se enoja en favor de la Argentina y sabe que hay muchas cosas que resolver”, dijo.Además, expresó que “necesitamos crear consensos y, ante esta situación de incertidumbre, Alberto propone un gobierno que, al menos, te acompaña, que prioriza resolver las necesidades de la gente”, argumentó el diputado. “Alberto no desconoce que si es electo se va a enfrentar a un país con dificultades, pero va a buscar soluciones cómo renegociar la deuda con el acompañamiento del Congreso Nacional, porque esa es su facultad”, explicó Cleri.