El dólar subió a $ 63,34 y el blue llegó a $ 70

BUENOS AIRES, 25 (NA). - El dólar minorista se disparó ayer a $ 63,34 a pesar de que el Banco Central cambió su estrategia y salió a hacer subastas de divisas en un intento por frenar la suba del tipo de cambio, que en el sector informal de la city tocó los $ 70.A tres días de las elecciones, el billete cerró en bancos y casas de cambio a un promedio de $ 58,93 para la compra y a $ 63,34 para la venta, con lo que avanzó 96 centavos frente al día anterior. Además, tras varias semanas, el BCRA hizo una subasta a las 12 de US$ 200 millones, en la que adjudicó US$ 115 millones, a $ 59,34 promedio.Luego realizó una segunda por otros US$ 200 millones y entregó US$ 61 millones. En total, a través de estas subastas, vendió US$ 270 millones de dólares, mientras que también vendió otros US$ 300 millones en reservas.En el Banco Nación, la moneda norteamericana avanzó a $62,50; mientras el precio más elevado fue expuesto en los mostradores del Banco Piano, a $64,30, seguido por el Banco Macro y el Santander, a $ 64. En el interior del país, como en Misiones, el dólar llegó a venderse a $70.El dólar blue volvió a cotizar en alza y llegó a ser ofrecido a $70 en el circuito financiero informal del microcentro porteño.De ese modo, la diferencia con el oficial se posicionó este jueves en 10,5%. En tanto, el dólar contado con liquidación trepó a $77,70, con lo que la brecha con el mayorista ascendió a un 30,6%.La tensión cambiaria y la incertidumbre crece y presiona sobre el dólar, que en la semana ya acumuló un incremento de $2,60. En algunas casas de cambio se observaron largas filas de los ahorristas para operar en un contexto en el que se percibe una ganancia por adquirir el dólar oficial y luego vender a un precio mayor de manera informal.RESERVASLas reservas internacionales del Banco Central cayeron ayer 883 millones de dólares y, de este modo, en lo que va de octubre ya bajaron casi 3.500 millones, en medio de una fuerte tensión cambiaria y financiera. Según la información oficial brindada por el organismo que conduce Guido Sandleris, los fondos atesorados en el Central se ubicaron este jueves en 45.258 millones de dólares.El clima electoral recalentó la plaza y movilizó la demanda de billetes de grandes inversores pero también de pequeños ahorristas que salieron a buscar cobertura.En sólo dos días, las reservas registraron una brusca caída de 1.333 millones de dólares y elevaron la pérdida de octubre a 3.445 millones.