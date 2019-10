Juan Darthés no se presentará ante la justicia de Nicaragua

Juan Darthés adelantó que no se presentará ante los tribunales de Nicaragua, donde se lo investiga por la violación de Thelma Fardin. El actor hizo a saber a través de su abogado que no saldrá de Brasil, donde se radicó tras ser denunciado por la joven.César Guevara, patrocinante del actor, se presentó en los juzgados de Managua para presentar un escrito en el que se declara inocente.En las dos páginas, además, respondió a la acusación que el jueves pasado la Fiscalía del país centroamericano presentó en su contra por el delito de violación agravada (por el vínculo de confianza con la víctima y la diferencia de edad).Se recuerda que la Fiscalía también había pedido su detención.Según publicó Infobae, Darthés solicitó que no giren orden de captura en su contra y la posterior prisión preventiva -lo que sucedería si sale de Brasil-, porque desde diciembre de 2018, cuando se originó el proceso que lo acusa por violación a una menor de edad cuando él tenía 45 años, "siempre" estuvo a disposición de la Justicia.Por otra parte, fuentes allegadas a la defensa explicaron que el actor "está anuente a presentarse voluntariamente ante la Justicia nicaragüense", pero que "de momento no confía en ella porque no se tomaron en cuenta sus peticiones".