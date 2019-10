Se recuperó Unión

Unión de Sunchales volvió a la victoria luego de cinco juegos y lo hizo con un contundente 3-1 ante Gimnasia de Concepción del Uruguay, anoche, en uno de los juegos válidos por la novena fecha de la Zona A del torneo Federal A.El ‘Bicho Verde’ sumaba dos derrotas seguidas jugando en casa y con goles de Matías Zbrun (10m), Santiago (65m) y Mateo Castellano (68m) se recuperó y sumó puntos ‘gordos’ para posicionarse expectante en la tabla e ir a la fecha libre con cierta tranquilidad. Luego, por la décima, visitará a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo.El tanto de la visita, que significó el empate provisorio, fue anotado por Vercellino (31m).Defensores Pronunciamiento 2 vs San Martín Formosa 2, Crucero del Norte 0 vs Defensores de Villa Ramallo 0, Douglas Haig 2 – Sarmiento Resistencia 1, Boca Unidos de Corrientes 2 vs Juventud Unida de Gualeguaychú 1. Al cierre de nuestra edición se jugaban: Chaco For Ever 0 – Central Norte 0, Güemes 0 – Sp. Las Parejas 1.Boca Unidos 17, puntso; Güemes 15; Douglas 14; Sp. Las Parejas 13; Sarmiento R 13; Chaco For Ever 12; Unión 12; Crucero 12; Defensores Pron. 12;; Central Norte 10; Sp. Belgrano 9; Def. de Ramallo 8; Juv. Unida 7; San Martín F 5; Gimnasia CDU 5.