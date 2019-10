Peñarol también se aprovechó de Talleres

Talleres no termina de tocar fondo en la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol y anoche, Peñarol, también fue otro de los que aprovechó el pobrísimo andar del elenco de María Juana y lo goleó en Villa Rosas. Fue 5 a 1 en el encuentro que le dio continuidad a la 12° y penúltima fecha.

Los goles, todos en el complemento, para la victoria de ‘Peña’ fueron anotados por Facundo Vargas (15m y 42m), Luis Boiero (18m y 32m) y Juan Dunky (30m). En la visita descontó Mariano Lozano, de penal (38m ST). En Reserva también goleó Peñarol y lo hizo por 5 a 0.



PARTIDAZO EN

BARRIO PARQUE



9 de Julio, escolta a un punto de Ferro, y Ben Hur, tercero a dos, se enfrentarán esta noche en barrio Parque en uno de los cotejos que le dará continuidad a la 12° y penúltima fecha de la Primera A liguista. Los de Los Nogales juegan mañana a las 17.30 en Sunchales, ante Libertad.

El árbitro para la BH y el ‘León’, encuentro que comenzará a las 21.30 hs., será Franco Ceballos.



Los otros: Viernes 21 hs. Argentino Quilmes vs Unión (Rodrigo Pérez), 22 hs. Dep. Tacural vs Florida de Clucellas (Javier Simoncini). Sábado 17.30 hs. Dep. Libertad vs Sportivo Norte, Brown vs Ferrocarril del Estado.