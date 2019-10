Las Finales Absolutas

Mañana, en cancha de Ferrocarril del Estado, se disputarán las finales de Inferiores de la Primera B con lo siguientes cruces y horarios:

14 hs. Florida vs Arg. Humberto (en Novena); 14.45 hs. Florida vs Dep. Ramona (en Octava); 16 hs. La Hidráulica vs Dep. Ramona (en Octava); 17 hs. Sp. Santa Clara vs Moreno (en Séptima).

Los equipos de la Zona Sur serán locales e ingresarán por calle F. Peretti. Los de la Zona Norte serán visitantes e ingresarán por Ruta 34. El costo de la entrada será: $ 100 General y $ 50 Menores.