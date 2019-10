Gómez Centurión criticó al oficialismo y también al PJ

BUENOS AIRES, 25 (NA). - El candidato presidencial del Frente Nos, Juan José Gómez Centurión, despidió ayer su campaña en Santiago del Estero, mientras que su compañera de fórmula, Cynthia Hotton, estuvo en otro acto en el partido bonaerense de La Matanza, junto a pastores evangélicos."Hay un plan para la Argentina, el país necesita un proyecto de Nación que le dé un lugar a las provincias, y nosotros tenemos la propuesta. Nuestros valores son, en primer lugar, la vida, y también la patria, el trabajo y la cultura de la producción", resaltó Gómez Centurión.En un acto en la localidad de Suncho Corral, expresó: "Entre las dos fórmulas que dicen polarizar a los votantes argentinos, no hay una sola propuesta, y nosotros planteamos 40 propuestas, 20 en cada debate".Por su parte, Hotton encabezó otro acto en el auditorio "Remanente Santo" de la localidad bonaerense de Virrey del Pino, en el partido de La Matanza, donde indicó que el Frente Nos no va a "caer en la trampa de la polarización"."El domingo vamos a demostrar en las urnas que somos miles y miles los que queremos otro proyecto de país, con valores, donde se respete la vida y la familia, donde se impulse la producción y la cultura del trabajo. No nos van a imponer el aborto ni la ideología de género", agregó la ex diputado nacional junto a pastores evangélicos.