Principio de incendio en la confitería del Molino

BUENOS AIRES, 25 (NA). - Un principio de incendio se produjo anoche en la tradicional confitería del Molino, ubicada en cercanías del Congreso Nacional, pero no se reportaron heridos ni pérdidas materiales. Fuentes policiales informaron que al parecer el siniestro en ese lugar, situado en la Avenida Rivadavia 1815, en su esquina con la Avenida Callao, se habría iniciado por un cortocircuito en el primer piso.Personal de los Bomberos de la Ciudad arribaron a la confitería y lograron extinguir el incendio sin pérdidas materiales del edificio que estaba siendo restaurado. Incluso se evitó usar agua cuando el fuego afectó a una alfombra colocada hace mucho tiempo en el lugar para no estropearla.Los bomberos finalmente apagaron el incendio sin víctimas ni pérdidas materiales, más allá que en el lugar también trabajó personal de la policía de la Ciudad y hasta llegaron ambulancias del SAME por si se reportaba algún herido.El 23 de agosto pasado el incendio de un puesto de flores había afectado la fachada y los andamios que cubren el frente de la histórica confitería El Molino, frente al Congreso de la Nación, pero solo se produjeron daños menores, sin víctimas.