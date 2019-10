Marcos Corach, nuevo Presidente de ACDICAR

Se realizó este miércoles en el salón auditorio del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR) la Asamblea Anual Ordinaria de la Asociación Civil para el Desarrollo y la Innovación Competitiva Agencia Rafaela (ACDICAR). Durante la misma, donde se hicieron presentes un número importante de dirigentes, empresarios y funcionarios municipales y provinciales, se puso a consideración de los socios el balance de gestión, detalles de las diferentes actividades desarrolladas y, sobre el final, se produjo el cambio de mando según establece el estatuto vigente. En este sentido, Gabriel Gentinetta brindó un breve discurso a modo de cierre de gestión como presidente para luego dar paso a la asunción de quien, por el período 2019 – 2020, será su reemplazante: Marcos Corach.



REFERENCIA

“Desde hace algunos años la Agencia viene trabajando muy bien para cumplir su misión de ser un espacio institucional público-privado que trabaja por el desarrollo de la región. Ese es uno de los elementos importantes. Está bien referenciada por el plan Rafaela Productiva 2020 y tiene capacidades para seguir aportando en este tipo de reflexiones que signifiquen un ejercicio de pensamiento. Tiene que ver con su misión y se consolidó como un espacio de reflexión estratégica”, expresó Marcos Corach. “ACDICAR está cumpliendo con el proyecto CenTec, que no es sencillo, porque no es lo mismo pensar y hacer una plataforma que hacer un programa. Allí hay un gran desafío que debemos acompañar de cerca y tiene relación con el apalancamiento de recursos para una nueva etapa de una Argentina con una dinámica más fuerte vinculada al desarrollo”, dijo.



DESAFIOS

El nuevo presidente de la Agencia comentó que “ante la agobiante crisis que estamos viviendo en el país, necesitamos redoblar el esfuerzo para sostener el diálogo entre el sector público (Municipio, Concejo Municipal, Provincia), el sector del conocimiento (INTI, INTA, ITEC, UTN, UNRaf, ICEDeL, entre otros) y el sector privado (Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, Sociedad Rural, CGT) con la finalidad de contener y acompañar a las empresas y garantizar el empleo local en este escenario de crisis económica”. “Consideramos que la Agencia tiene un gran potencial para volver a ser el lugar de apalancamiento del financiamiento de otros niveles del Estado, incluso a nivel internacional, que permita otorgar créditos para la inversión productiva y la generación de trabajo. Para ello, es necesario otro rumbo macroeconómico del país. En este aspecto, la agencia tiene un rol estratégico en la promoción, concientización y acompañamiento a las industrias para que puedan asumir los retos que plantea la Industria 4.0 y con ello lograr generar mejores puestos de trabajo y aumentar la competitividad territorial”, finalizó.



BALANCE

Por su parte, Gabriel Gentinetta manifestó que “el balance el positivo. Avanzamos con todos los proyectos que teníamos encaminados y en, lo institucional, quedó demostrado que la participación público-privada funciona muy bien y eso hace que se logren objetivos”. “De hecho, el 97 por ciento de los proyectos que presentamos en la Agencia fueron aprobados porque se resolvieron profesionalmente, se concretaron y son eficientes”, dijo.



CENTEC

El saliente presidente de la Agencia expresó que “considerando el proceso de devaluación que transitamos durante los últimos tres años, pudimos cerrar el proyecto. Esto es importante porque los otros CenTec, ubicados en otros puntos del país, quedaron a medio terminar o no se pudieron resolver. Hay que tener en cuenta que con los fondos aportados originalmente al proyecto se pudo comprar un tercio del equipamiento. Aquí logramos resolverlo en dentro del marco institucional en donde el INTI (Instituto de Tecnología Industrial) aportó parte de equipamiento, el ITEC (Instituto Tecnológico Rafaela) apoyó con infraestructura, la UNRaf (Universidad Nacional de Rafaela) sumó profesionales, el Concejo Municipal autorizó al ITEC para que pudiésemos instalarnos dentro de la institución. En definitiva, nos adaptamos a un nuevo esquema para poder lograrlo”. Gentinetta agregó: “tenemos un fondo rotatorio que estamos administrando y a través del cual pudimos comprar elementos necesarios para el funcionamiento de la impresora 3D. Es gratificante saber que, dos años y medio después de aprobado el FONTAR (Fondo Tecnológico Argentino), hoy lo tenemos funcionando, cerrado y sin ningún tipo de deuda”.



EJES DE TRABAJO

En un marco distendido en el SUM del CCIRR, el equipo técnico de la Agencia conducido por su Director Ejecutivo Daniel Frana, presentó un amplio informe de los ejes de trabajo la agencia ACDICAR, destacando entre los datos salientes la asistencia financiera conseguida para pymes y emprendedores por más 10 millones de pesos y el otorgamiento de 10 créditos para eficiencia energética por 2 millones de pesos. La Lic. Daiana Cardoso, responsable del área pymes, se refirió a las actividades con emprendedores dentro del Club de emprendedores que junto a la UNRAf y la Municipalidad de Rafaela despliega programas de capacitación y asistencia sobre planes de negocios e innovación emprendedora. En el tema de turismo el Lic Alejandro Frias, responsable del área en la agencia, realizó un recorrido de las actividades del año en el que se destaca la realización del Congreso de Turismo comercio e innovación realizado con éxito en setiembre pasado y los lineamientos del trabajo con circuitos turísticos locales y regionales. Una innovación a desarrollar es pensar las 10 Rafaela posibles a la hora de visitar o recorrer la ciudad teniendo en cuenta los temas culturales, históricos, industriales, deportivos, conocimiento, ambientales, entre otros. Estos trabajos se realizan junto a la Comisión de turismo y de las entidades miembros, además del apoyo de la Municipalidad de Rafaela.



COMISION

La nueva Comisión Directiva quedó conformada de la siguiente manera: Presidente: Marcos Corach. Vicepresidente: Gabriel Gentinetta. Secretario: Diego Peiretti. Tesorero: Benjamín Albrecht. Vocales titulares: Samuel Delbon, Sebastián Daniele, Norma Bessone, Andrés Williner, María Paz Caruso. Vocales suplentes: Amalia Galantti, Claudio Prola, Hernán Heinzmann. Revisor de cuentas titular: Gustavo Pieroni. Revisor de cuentas suplente: Rubén Burkett.