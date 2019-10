Los empleados de Ribeiro seguirán reteniendo tareas

Este miércoles bien temprano, en el Ministerio de Trabajo, los empleados de la empresa Ribeiro de nuestra ciudad tuvieron una audiencia con el fin de encontrar una solución al problema que acarrean por la falta de pago de sus salarios. Cabe consignar que los 7 empleados comprometidos hace de septiembre que no cobran y en las anteriores ocasiones cobraban pero en cuotas, lo que hacía muy dificultosa la situación. Es por ello que desde el lunes asistieron al local, ubicado en la esquina de Lavalle y San Martin, pero no atendieron al público, algo que continuarán haciendo en las próximas horas, ya que los empleados tuvieron paciencia y pudieron aguantar hasta la pasada jornada del día de la madre, una fecha muy especial por tratarse de un día de muchas ventas.

Acerca de lo que se dijo en la audiencia que se llevó a cabo ayer y cómo continuará esta situación, Juan Berca, secretario general del Centro Empleados de Comercio de Rafaela, sostuvo ante los medios de prensa que

“la audiencia se llevó a cabo tal como estaba anunciada, desde las 7:30 de este miércoles, y la verdad que nos llevamos una sorpresa porque se pedía una citación que esté alguien de la empresa con poder de decisión, y ha concurrido el gerente de la sucursal de nuestra ciudad de dicha empresa, donde sabemos realmente que no tienen ningún poder de decisión sobre este tema. Se ha dejado por escrito donde nosotros manifestamos esa preocupación y que vamos a seguir con la retención de tareas hasta tanto aparezca para solucionar el tema y se paguen los haberes correspondiente que se deben. Como siempre la empresa manifestó, dejando por escrito, que está realizando un esfuerzo terrible, pero tal como estamos acostumbrados, parece ser que la culpa es de los trabajadores. En este sentido, la empresa culpa a los trabajadores, ya que al no trabajar no se puede vender y mucho menos recaudar. Recordemos que los muchachos hace del mes de enero que vienen cobrando en cuotas, y sabemos que en todo este tiempo se ha vendido y ha ingresado dinero que no fue a parar para pagar los sueldos. Lo que pedimos nosotros, en este momento, es que no tenemos ningún problema en volver a trabajar, pero que los sueldos se paguen en tiempo y forma. Si bien la empresa está en crisis, los trabajadores también y necesitan el sueldo para poder comer y no se puede seguir en esta situación”.

Cuando se le pregunto si sienten que desde Ribeiro no hay una respuesta por este momento, Berca respondió que “es una falta de respeto no solo para los trabajadores, sino también hacia las autoridades de aplicación misma, presentarse a una audiencia y mandando a alguien que no tiene poder de decisión ni puede resolver nada, simplemente se limitó a sentarse a leer un escrito que le pasaron y a decir que no había novedades al respecto”. Al mismo tiempo, Berca se refirió al estado de ánimo de los trabajadores ante esta situación. ““Están muy preocupados, primero porque no cobran el sueldo, y segundo porque necesitan seguir trabajando para poder vivir”, añadió. Por último, en relación si habrá otra reunión en los próximos días, aseveró que “este expediente quedó abierto por 30 días para ver si hay alguna novedad. Nosotros nos vamos a poner en contacto tanto con nuestra Federación a nivel nacional porque esta misma problemática está pasando en otras sucursales del país. El sindicato de Santa Fe es la sucursal más cerca que tenemos, junto con Casilda, y vamos a tratar de realizar algunas tareas de manera conjunta y unificar criterios para ver cómo seguimos con esta historia”.