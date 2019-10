Diario LA OPINION: 98 años de presencia en Rafaela y la Región

En pleno siglo XXI y con la presencia en internet que obliga el desafío digital, LA OPINION sigue haciendo lo mismo que viene repitiendo desde hace 98 años en papel: cada mañana informar a la gente de nuestra Rafaela y la Región sobre lo cotidiano, la actualidad, esa base de conocimiento capaz de generar hechos potencialmente transformadores para nuestra vida, en nuestro “pago chico”; y que luego se refleja en nuestra educación, nuestra salud, nuestra seguridad, nuestro trabajo, nuestra economía, nuestra política, nuestra cultura, nuestras instituciones, nuestros deportes, todo nuestro día a día.

Es por eso que desde alumnos en la escuela primaria, desde pequeños, nuestras maestras nos llevaron a conocer y recorrer la sede de la Redacción, Diagramación e Imprenta del Diario LA OPINION, conocedoras de lo fundamental que es el rol del Diario y la información en la vida de los que se están formando y luego, ya como ciudadanos adultos, gracias a esa información de calidad, desarrollarnos como ciudadanos seguros, estables y maduros en el movedizo escenario que nos plantea la economía, el trabajo y la producción en el mundo de hoy.

Siglo XXI, era del pleno despertar de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) y puerta de ingreso al cada vez más interdependiente mundo digital y virtual, local pero globalizado; el reto de ser parte necesariamente de esa “aldea global” como ya definía al mundo de hoy el escritor norteamericano Alvin Toffler, allá por mediados de los años 80.

En las visitas escolares al Diario, los niños desde chicos descubren con asombro la Redacción de LA OPINION y se sorprenden con la enorme máquina rotativa que cada noche imprime las noticias en hojas de papel que mañana serán leídas por cientos o miles de lectores.

Con atención escuchan cada explicación que brinda nuestra compañera guía, experimentada anfitriona que deshoja la historia de este medio de comunicación y también el recorrido, el proceso, que hace que una información recibida por teléfono, correo electrónico, con una cobertura periodística, o con un cara a cara, se materialice en una pieza periodística, en un relato por escrito capaz de atrapar y eternizarse en la tinta y el papel, o por qué no, en brillantes letras electrónicas de colores para ser leídas en los diferentes soportes y formatos accesibles a través de LA OPINION edición digital.



NACIMIENTO DE

DIARIO “LA OPINION”

LA OPINION nació el 21 de octubre de 1921, siendo entonces semanario pues aparecía sólo los días sábado, para luego transformarse en semanario con salida los martes y viernes, con 8 páginas del tipo sábana.

En 1933 comenzó a tener circulación diaria, con excepción de los domingos.

Como siempre, mantuvo su condición de vespertino, lo que se prolongó 70 años, hasta el 24 de octubre de 1991 en que se concretó un cambio histórico al convertirse la publicación en matutino, acorde a las exigencias informativas que imponían los lectores, aspirando a estar cada vez más informados, no sólo con rapidez sino con contenidos más amplios y pormenorizados.

Fue así que en lugar de recibir el diario a la tarde los rafaelinos comenzaron a tener LA OPINION en las primeras horas de la mañana, lo que significó una transformación en los tiempos de la redacción y la imprenta para nosotros y una nueva cultura en los lectores.

Había que acostumbrarse más allá de las resistencias lógicas al cambio impuesto por haber hecho las cosas de la misma manera durante tantos años.

Asimismo, en 1981 sucedió otra de las transformaciones importantes cuando se modificó el formato del diario, pasando del tamaño sábana –de gran amplitud- al tabloide que sigue vigente hasta la fecha, y además, incorporando la impresión con el sistema offset, permitiendo una mejor y más cómodo manejo del ejemplar, ya que también aquí el diario pasaba a ser un elemento de uso en diversos ámbitos además de la vivienda familiar.



APARICION

DEL COLOR

Otro de los mojones en la historia del Diario ocurrió en 1995, siempre con el 24 de octubre como fecha elegida, para que las innovaciones coincidan con los aniversarios.

Es decir que hace 24 años comenzó la aparición del color en la publicación, destacándose que todo el proceso fue llevado adelante por la creatividad y tarea del personal propio de la empresa.

En tanto, siempre en el plano del crecimiento, el 18 de agosto de 1996 se comenzó a salir los días domingo, completándose de tal manera la semana íntegra, como lo exigían las nuevas generaciones de lectores, con otra avidez informativa que se mantiene hasta la actualidad.



REPASO CRONOLOGICO

Las noticias de la historia siempre tiene sus hacedores: don Fernando Dentesano, maestro y director de la Escuela Fiscal de Sunchales, pero también escribano público, concejal, diputado constituyente y senador provincial por el departamento Castellanos en representación de la Unión Cívica Radical, fue lo que hoy se calificaría como el emprendedor.

Disparó la idea de poner en marcha una publicación, que aceptó un entusiasta grupo que sumó esfuerzos y aportó ideas, siendo uno de ellos Leopoldo López, director de la Escuela Alberdi de esta ciudad, maestro y regente de la Escuela Normal, quien una vez materializada la iniciativa del Diario fue designado como el primer director.

Además se integraron a ese equipo de soñadores Santos N. Buffelli, Rafael Actis y Francisco Pérez Torres.

Decididos, luego de las pruebas correspondientes y de la etapa de organización, finalmente los fundadores hicieron realidad el semanario.

Su primer director fue López, quedando a cargo de la sección deportes Actis, y colaborando en temas generales los maestros Basilio Donato y Carlos Mendez Brun.

Según referencias de anteriores crónicas sobre estos pasos iniciales de la publicación, se mencionaba que “el nuevo periódico, opositor radical, venía a llenar el vacío dejado por ‘El Diario’".



LUCHA CIVICA

FERVOROSA

Por aquellos días, la lucha cívica era fervorosa -a veces llegaba a la violencia-, no exceptuándose las publicaciones que, para tener circulación, debían responder a una determinada tendencia política.

Tres años después, en 1924, la razón social quedó conformada como López, Buffelli y Cía. llegando a instalar los talleres propios para la elaboración e impresión de la publicación semanal.

En 1926, se produjo el retiro de López, siendo incorporado a la sociedad Miguel J. Buffelli, y constituyéndose una nueva razón social que giró bajo el nombre Buffelli y Actis, asumiendo en consecuencia la dirección del diario Rafael R. Actis, cargo que ejerció durante 32 años en forma consecutiva.

Tiempo después, en 1947, se introdujo otra modificación en la firma al constituirse en Sociedad Comercial Colectiva con la participación de un grupo de antiguos empleados de la firma, que de tal modo pasaron a formar parte de la empresa. Cinco años después, en 1952, la razón social pasó a ser Buffelli y Actis SRL.

Otro dato en la historia del diario nos lleva a 1957, cuando por jubilación se retiró Rafael Actis de la dirección, pasando a ser ocupada por Renaldo Actis, hasta 1980.

La firma, a su vez otra vez experimentó una transformación en 1963 al convertirse en Sociedad Anónima, tal como se mantuvo hasta el presente, completando de tal manera un ciclo de 60 años.

Con el cambio de década llegaron más cambios. El primer día de enero de 1980 asumió como director Emilio J. Grande, quien continuó en el cargo hasta 1999, cuando fue sucedido por Miguel J. Buffelli, quien se desempeñó hasta 2015.

Desde entonces y hasta mediados de 2018 ocupó el cargo Roberto J. Actis, para luego ser reemplazado por Pablo Abratte, quien se encuentra a cargo de la dirección del diario.

Así las cosas, a lo largo de los 98 años que hoy cumple LA OPINION ha tenido

un total de 7 directores, y muchas esperanzas de continuar en la senda recorrida.