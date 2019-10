En las Copas, comenzaron las revanchas

El último torneo oficial del año 2019 para las Inferiores de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol ingresó en su etapa de ‘revanchas’. El pasado sábado se disputó la sexta fecha, la primera de la segunda rueda.En Copa de Oro, los que lideran son Ben Hur (Quinta, Octava), Unión de Sunchales (Sexta, Séptima y Novena Especial), Atlético de Rafaela (Novena). En la 2007 el que marcha puntero es Atlético, mientras que en la 2008 la ‘Crema’ comparte la cima con Unión.Por el lado de la Copa de Plata, los que están en lo más alto de las posiciones son: Brown de San Vicente (Quinta, Séptima), Argentino Quilmes (Sexta, Novena Especial), Peñarol (Octava, Novena), Independiente San Cristóbal (Novena). En las Infantiles que acumulan puntos, 9 de Julio lidera en la 2007 y Peñarol lo hace en la 2008.A continuación, todo lo ocurrido en la fecha 6:Ben Hur 0 vs. Dep. Libertad 1 (Gastón Cejas), Unión 0 vs Ferrocarril del Estado 2 (Ángel Monges x 2).Ben Hur 2 (Aarón Vega y Fabián Quiroga) vs. Dep. Libertad 2 (Erik Itorre), Unión 2 (Lucas Chacón y Julián Kerk) vs Ferrocarril del Estado 0.Ben Hur 1 (Juan Bessone) vs. Dep. Libertad 1 (Axel Grabenvarter), Unión 4 (Uriel Porra, Federico Salame, Mateo Duarte y Natanael Villalba) vs Ferrocarril del Estado 1 (Mateo Álvarez).Ben Hur 2 (Gerónimo Mendez y Juan Suárez) vs. Dep. Libertad 0, Unión 1 (Francisco Andreo) vs Ferrocarril del Estado 1 (Enzo Cardoso).Ben Hur 0 vs. Dep. Libertad 0, Unión 3 (Facundo Cravero, Thiago Strak y Diego Ruata) vs Ferrocarril del Estado 1 (Maximiliano Chazarreta).Ben Hur 0 vs. Dep. Libertad 1 (Santiago Silva), Unión 0 vs Ferrocarril del Estado 1 (Santiago Córdoba).Dep. Libertad 1 (Lucio Ponte) vs. Ben Hur 0, Ferrocarril del Estado 2 (Diego Villarreal y Santino Brarda) vs. Unión 1 (Nahuel Lastra).Dep. Libertad 0 vs. Ben Hur 7 (Bruno Liebernbuk, Enzo Clement, Joaquin Perino x 2, Tomás Laurino y Agustín Bonsegundo x 2), Ferrocarril del Estado 0 vs. Unión 5 (Stéfano Casale, Gerónimo Autino, Valetín Milanesa, Bautista Reinhardt e/c y Ángelo Alovatti).Deportivo Libertad vs Unión, Atlético de Rafaela vs Ben Hur. Libre: Ferrocarril del Estado.Argentino Quilmes 0 vs Independiente San Cristóbal 2 (Brian Quiroga y Maximiliano Benítez), Brown San Vicente 2 (César Berazategui x 2) vs Sportivo Norte 0, Peñarol 1 (Antonio Cignetti) vs 9 de Julio 1 (Gonzalo Gorosito).Argentino Quilmes 5 (Nicolás Morello x 3, Martín Villafañe y Sebastián Godoy) vs Independiente San Cristóbal 1 (Lucas Gómez), Peñarol 4 (Joaquín Manzo, Francisco Bevilacqua, Maximiliano Pandolfi e Ignacio Caballero) vs 9 de Julio 1 (Gabriel Paz). A Sportivo Norte le dieron los puntos ya que Brown no presentó la divisional.Argentino Quilmes 0 vs Independiente San Cristóbal 1 (Xuan Abregú), Brown San Vicente 3 (Valentín Pepe x 2 y Facundo Isla) vs Sportivo Norte 1 (Gabriel Gorosito), Peñarol 0 vs 9 de Julio 2 (Matías Mendoza x 2).Peñarol 1 (Joel Bonifacio) vs 9 de Julio 0. A Argentino Quilmes y Brown les dieron los puntos ya que Independiente San Cristóbal y Sportivo Norte no presentaron las divisionales.Brown San Vicente 1 (Ignacio Busto) vs Sportivo Norte 0, Peñarol 1 (Jerónimo Galanti) vs 9 de Julio 0. A Independiente San Cristóbal le dieron los puntos ya que Arg. Quilmes no presentó la divisional.Peñarol 0 vs 9 de Julio 0. A Argentino Quilmes le dieron los puntos ya que Independiente San Cristóbal no presentó la divisional.Independiente San Cristóbal 2 (Cristian Torres y Ariel Correa) vs Argentino Quilmes 0, A Brown de San Vicente le dieron los puntos ya que Sportivo Norte no presentó la divisional, 9 de Julio 1 (Uriel Cabrera) vs Peñarol 0.Independiente San Cristóbal 0 vs Argentino Quilmes 0, Sportivo Norte 4 (Thiago Stéfano x 2 Axel Salias y Thiago Suárez) vs. Brown de San Vicente 0, 9 de Julio 0 vs Peñarol 1 (Benjamín Zanabria).Independiente San Cristóbal vs 9 de Julio, Sportivo Norte vs Peñarol, Argentino Quilmes vs Brown de San Vicente.en los encuentros de Infantiles se invierten las localias.