La culpa ¿es de los demás?

Aunque Cristo Jesús afirma que con el criterio con que ustedes juzguen se los juzgará, y a medida con que midan se usará para ustedes (Mateo 7,2). (J.L.K.)Con demasiada frecuencia se señala a los demás como culpables de los males que pululan.Esto se refleja en los dos debates televisivos para la Presidencia de la Nación , se pasan la pelotita unos a otros -dentro de la Iglesia y fuera de ella- en todos los estratos sociales.Querido lector, lo quiero decir; que no existe la honestidad para reconocer con humildad la propia responsabilidad en los acontecimientos. Por eso, Jesús enseña: ¿por qué te fijas en la paja que está en el ojo de tu hermano y no adviertes la viga que está en el tuyo? ¿cómo puedes decirle a tus hermanos "deja que te saque la paja de tu ojo", si hay una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano (Mateo 7,3-5)¿En qué consiste sacar la viga del propio ojo, para estar en condiciones de ayudar , no de culpar a los demás?Posiblemente podría haber varios tipos de proyectos, pero uno de ellos podría consistir en asumir como norma, para practicarlo en lo personal, este principio " la sociedad sería mejor, si yo comenzara por mejorar".Esto sólo es posible para quienes tienen coraje y son veraces consigo mismos.Pienso en algo más: es necesario para llegar a la total convicción de que todos podemos mejorar, con la ayuda de Cristo Jesús aportando un pequeño esfuerzo de nuestra parte, para reparar las grietas que nos dividen.Así, por ejemplo, si uno cambiara su manera negativa de juzgar a los otros, llegaría a estar más sereno; si variara su modo de proceder con los demás, tendría mayor tranquilidad; si aceptara a todos así como son, sufriría menos, si uno se tolerara a sí mismo y se dedicara a corregir los propios defectos, mejoraría el propio ambiente.Igualmente, si uno se diera cuenta de que, lastima, de cualquier modo a alguien, el más herido es el agresor, si admitiera que los otros también tienen valores, todo sería más armonioso; si criticara menos y amara más, gozaría de mayor paz interior. Amén.Es cierto que la sociedad argentina tiene que mejorar en mucho pero es cuestión de comenzar. Con teorizar no se logra ninguna transformación. Lo que importa es tener conciencia de que ¡exhortación, de estos tres valores, honestidad , honrad la vida y la justicia: cuando llegue el momento de abandonar nuestra querida Argentina, tendrás que dejarla en mejores condiciones de como la encontraste!Si bien es innegable que existen personas que actúan mal y dañan a la sociedad, también es verdad que no basta con evitar los perjuicios, sino que cada uno debe vivir en el esfuerzo consciente de querer ser mejor."Sacar la viga del propio ojo" es igual a arrancar los defectos de sí mismo, para " ver claro" y tener la capacidad de ayudar a "sacar la paja del ojo de tu hermano" o del pequeño error que cometió.Conviene recordar siempre que todos pertenecemos a la gran familia humana y que solo Dios es perfecto, a quien debemos rendir cuenta de las incontables oportunidades que nos dio y nos da para ser mejores.El maestro de Galilea enseña: el que no tenga pecado que arroje la primera piedra ( Juan 8,7)¡Felices los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica! Amén.