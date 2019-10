Unión quiere la vuelta al triunfo con Gimnasia

Se disputará esta noche la novena fecha de la Zona A del torneo Federal A. Unión de Sunchales, que lleva cinco fechas sin triunfos, intentará volver a sumar de a tres como local cuando reciba en el Polideportivo de la Av. Belgrano a Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay, a partir de las 21, con el arbitraje de Guillermo González (Resistencia).No obstante, el punto logrado en San Francisco remontando un 0-2 es un buen aliciente para la escuadra de Marcelo Milanesse. Enfrente estará un rival necesitado, que cuenta apenas con 5 puntos y marcha penúltimo en el grupo.TODA LA FECHAA las 17 Defensores de Pronunciamiento vs. San Martín de Formosa, José Díaz (Villa María); a las 21 Douglas Haig de Pergamino vs. Sarmiento de Resistencia, José Sandoval (Concordia); a las 21 Crucero del Norte vs. Defensores de Villa Ramallo, Carlos Gariano (San Lorenzo); a las 21.30 Boca Unidos de Corrientes vs. Juventud de Gualeguaychú, Rodrigo Rivero (Santiago del Estero); a las 22 Güemes de Santiago del Estero vs. Sp. Las Parejas, Luis Lobo Medina (Tucumán); a las 22 Chaco For Ever de Resistencia vs. Central Norte de Salta, Fabricio Llobet (Córdoba). Libre: Sp. Belgrano de San Francisco.LAS POSICIONESGüemes 15 puntos; Boca Unidos 14; Sarmiento 13; Chaco For Ever; Crucero del Norte, Douglas Haig y DEPRO 11; Sp. Las Parejas 10; Central Norte, Unión de Sunchales y Sp. Belgrano 9; Juventud y Defensores 7; Gimnasia CdU 5; San Martín 4.