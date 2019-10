Santa Fe U13 en semifinales

Santa Fe derrotó este jueves en un duelo muy emotivo a Febamba por 94 a 92 y se clasificó para disputar las semifinales del Campeonato Argentino Sub 13 de básquet que se está disputando en San Luis, en el estadio Ave Fénix y en la Universidad de La Punta. Luego de la derrota ante Entre Ríos por 91 a 79 del martes, que dejó en el segundo lugar del grupo al equipo provincial, llegó un duro cruce en cuartos del que pudo salir airoso.Santa Fe, que tiene como entrenador asistente a Diego Balangero, y en el plantel a Esteban Corroto (Libertad), Ezequiel Taborda (Unión) y Luca Bulacio (Atlético Rafaela), estuvo abajo en el marcador durante largo rato e incluso llegó a perder por una máxima de 16 tantos, pero poco a poco fue limando la distancia hasta llegar a un final muy cerrado que pudo sentenciar a su favor.Enzo Peralta anotó 18 puntos, mientras que Ezequiel Taborda hizo 16 al igual que Esteban Corroto y Valentín Medrano hizo 11, entre los mejores rendimientos individuales. Luca Bulacio convirtió 3 tantos.El rival en semifinales será Córdoba.PENNACINO A EL TREBOLDe cara a la venidera Liga Provincial de básquet, el alero ex Unión de Sunchales Matías Pennacino fue anunciado como refuerzo de Trebolense de El Trébol.FEMENINO DE LIBERTAD EN PARANAEl equipo femenino de Primera División de Libertad de Sunchales va por otro desafío en el Torneo Federal Femenino de Básquetbol que fiscaliza la Confederación Argentina. A partir de este jueves 24 y durante tres jornadas dirimirán en uno de los cuadrangulares de Cuartos de Final, quienes son los dos mejores planteles que clasificarán a las semifinales junto a otros seis que surgirán de los otros 3 grupos.La competencia se desarrollará en el estadio de Talleres de Paraná y participan, además del anfitrión y las Tigresas, Ben Hur de Rosario y Bolívar de Carlos Paz. La formación dirigida por Fernando Bortolotti sufrirá una ausencia importante, por lo menos, en el primer cotejo ante las rosarinas. Milagros Maza se encuentra entrenando con la preselección nacional U17 y ese compromiso no le permite llegar a tiempo para jugar hoy, desde las 19 ante BH de Rosario.