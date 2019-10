Gustavo Acosta al frente en Rosario

La primera jornada del 85° Abierto del Litoral OSDE en el Rosario Golf Club dejó como dato saliente la gran performance de Gustavo Acosta al cabo de los primeros 18 hoyos. El rafaelino quedó como líder con una ronda de 64 golpes (-6).Con una racha de cuatro birdies consecutivos, Acosta tomó impulso y se trepó a lo más alto del tablero del prestigioso certamen. El experimentado jugador de 49 años aprovechó las buenas condiciones de juego de la mañana y presentó el mencionado score que no pudo ser alcanzado a lo largo de la jornada.En su recorrido tuvo 8 birdies y 2 bogeys, mostrando un gran juego que lo dejaron en la vanguardia con dos golpes de ventaja sobre el aficionado Julián Alvarez Merialdo. A 3 golpes marchan terceros Daniel Altamirano y otro aficionado, Juan Noba.“Aproveché el día y la cancha estaba perfecta. Jugué muy bien lo hierros y dejé muchas cerca, en especial a la ida. En el 10 volví a bajar, pero luego subí el 11 y el 15. Por suerte terminé con birdie al 17 y salvando un buen par en el 18, luego de tirarla al agua”, analizó el líder.Acosta también tomó ventaja de conocer bien el campo ya que viene a jugar este evento desde hace más de veinte años. “En esta cancha hay que saber ubicar la pelota, para poder atacar las banderas en estos greens chicos”, comentó el jugador que actualmente está dando clases en Rafaela y preparándose para el año que viene ingresar al Staysure Tour, el circuito de veteranos de Europa.En cuanto a los demás jugadores de nuestra ciudad presentes en el certamen, los registros no pudieron ser parecidos al "Hormiga". Julio Zapata tuvo una vuelta de 73 (+3) que lo ubica transitoriamente en el puesto 43°, el aficionado Nicolás Demonte marcha 87° con +6 y Román Rébora 91° con +7.Empatado en el quinto lugar aparece Andrés Romero, dos veces campeón de este evento, que presentó una tarjeta de 68 (-2), con cinco birdies y tres bogeys. El tucumano de 38 años y que actualmente juega en el European Tour se mostró feliz de estar en Rosario. “Siempre venir al Litoral es un placer ya que es un club donde tengo grandes amigos, y más este año que mi gran amigo Ricardo cumple 50 años, no podía faltar”.El Abierto del Litoral presenta una bolsa de premios de 1.200.000 pesos, una de las más atractivas del Tour de Profesionales de Golf Argentino. Además el 85º Abierto es parte del calendario de la Dev Series del PGA TOUR Latinoamérica, y los mejores cinco al final del torneo clasificarán a la Final por cinco tarjetas para el Tour en 2020.