El nuevo Hospital Nodal de Rafaela sigue avanzando en la etapa final

El nuevo Hospital Nodal de Rafaela se emplaza en la zona norte de nuestra ciudad, entre las calles Pte. Arturo Frondizi, 25 de Mayo y Calle Pública N° 3. Con una superficie cubierta de 17.377 metros cuadrados y una capacidad de 112 camas, el nuevo efector beneficiará no solo a la ciudad de Rafaela, sino a las 96 localidades que conforman la Región 2, comprendida por los departamentos Castellanos, 9 de Julio, San Cristóbal y el norte de San Martín.El proyecto planteó un edificio de desarrollo horizontal, con planta baja, entrepiso técnico y dos pisos superiores, divididos en cuatro bloques. El edificio contará con un doble ingreso público -ambulatorio y emergencias – guardia; y circulación pública y restringida.En cuanto a la distribución, el nuevo nosocomio contará en la planta baja con un hall central, área de admisiones, bloque de guardia; bloque de diagnóstico por imágenes, rehabilitación y laboratorio, consulta externa con 14 consultorios; área de servicios técnicos y farmacia. El edificio contará además con estacionamiento para 60 vehículos.El 24 de julio de 2018 la Provincia finalizó la primera parte de la obra del Hospital Nodal de Rafaela.En esos días, el ministro de Obras Públicas, Pedro Morini, recorrió el nuevo Hospital de Rafaela, oportunidad en la que anunció que la primera parte de la obra está finalizada y se acercaba el llamado a licitación para la segunda y última etapa. Morini destacó que “estas son obras de gran magnitud [...] Nos preocupa la modificación de precios y la fluctuación del dólar por el tipo de materiales requeridos, pero la obra está garantizada", dijo en aquél momento.El 5 de junio de este año el gobernador Miguel Lifschitz, acompañado por el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Antonio Bonfatti, abrió los sobres con los antecedentes de las empresas oferentes para la licitación pública correspondiente a la segunda etapa de la obra del nuevo Hospital Nodal de Rafaela.Se presentaron 8 ofertas para la culminación del Hospital Nodal, con un presupuesto oficial establecido de casi $ 1.200 millones y un plazo de ejecución de 30 meses.Debido a la magnitud de la licitación, que incluye todos los trabajos y provisiones necesarias para que la obra quede completamente finalizada, la apertura de sobres fue en dos instancias: la primera con los antecedentes técnicos de las empresas oferentes y la segunda con las propuestas económicas de las firmas que hayan calificado."La primera etapa de la obra, que se licitó durante la gestión de Antonio Bonfatti como gobernador, y que me tocó a mi iniciar y desarrollar durante este tiempo, permitió no solamente terminar la estructura sino también hacer obras complementarias", explicó Lifschitz."Hace unos meses ya estaba todo listo para licitar la segunda etapa pero le pedí a los equipos de Obras Públicas y de Salud que hiciéramos una sola etapa final que incluyera la totalidad de la obra faltante: los cerramientos, las aberturas y toda la arquitectura integral y las instalaciones necesarias para que pueda funcionar el hospital", describió el Gobernador.Desde el ministerio de Obras Públicas señalaron que las tareas correspondientes a esta instancia darán por concluida la obra. Los trabajos en esta etapa comprenden los cerramientos del edificio ubicado en Bv. Lehmann y calle Frondizi; la provisión y colocación de puertas, paños fijos y todos los elementos de carpinterías; la provisión y colocación de mobiliario y mesadas; instalaciones sanitarias; así como también las instalaciones de datos, telefonía, sonido, busca de personas, cartelería, llamada de enfermería y TV, detección de incendio, control de acceso y alarmas; instalaciones eléctricas, termomecánica y ascensores. También se instalarán los gases medicinales y los elementos contra incendio.