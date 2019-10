Literal, nuestros atletas “vienen pidiendo pista”

Quizás algún día aparezca un estudio científico que explique los beneficios del suelo y el pasto para la práctica del atletismo en Rafaela.Es una frase irónica, pero pretende ser lo suficientemente explícita para testimoniar lo mucho que pueden hacer con tan poco (en infraestructura nos referimos), entrenadores y atletas en nuestra ciudad. Pasaron los Juegos Evita y los representantes de Rafaela y localidades cercanas que integraron la delegación de Santa Fe, volvieron a demostrar que están en el plano principal en cuanto a nivel con el resto del país.Si los resultados son la medida, no caben dudas. Cinco medallas de oro: Tomás Mondino -2-, Araceli Mondino, Florencia Tellini y Angelina Zanatta.Cinco de plata: Camila Rodriguez -2-, Carolina Suárez, Valentín Menossi y la posta 5×80 masculina (Tomás Mondino – Benjamín Castillo).Tres de bronce: Araceli Mondino, Benjamín Castillo y posta 5×80 femenina (Valentina García, Camila Rodriguez, Matilde Lovera).En atletismo adaptado, que también debemos mencionar, Joaquín Carvallo logró dos medallas de oro. Además, la mayoría de los chicos que no pudieron obtener preseas estuvieron en finales, recordando que en los Juegos Evita están representadas todas las provincias, causa por el cual hay varias series y semifinales como filtro.La referencia a la necesidad de que en nuestra ciudad exista una pista sintética de atletismo la venimos manifestando desde hace varios años. Y está claro que los motivos están a la vista. Como uno de los ejemplos más elocuentes al ser especialistas de velocidad, hoy en U14 está el mejor velocista de Rafaela en la rama masculina (Tomy Mondino) y la segunda mejor velocista en mujeres (Camila Rodriguez).La preparación, en cuanto al entrenamiento diario, de estos chicos se da en el contexto de espacios adaptados de acuerdo a las necesidades, en dimensiones reducidas (en el caso de los representantes del CRAS), en el velódromo del Club Ciclista (los hermanos Mondino) o en el mejor de los casos en la pista de tierra para los atletas del CEF 53. Luego, la participación en torneos oficiales en Rosario, Santa Fe o fuera de nuestra provincia, permite contar con un efímero contacto con lo imprescindible para el contexto competitivo.El día a día de los atletas locales es muy distinto al de la gran mayoría del resto del país. Inclusive también para los lanzadores, que deben tomar precauciones en sus intentos por falta de espacio (caso del CRAS). Afortunadamente, luego los resultados no trasladan esas dificultades de profes y alumnos.No nos extrañemos que alguien pretenda relativizar la necesidad de la pista en base justamente a lo que se ha logrado sin tenerla. Pero esto va mucho más allá. Para el futuro deportivo de estos chicos, porque para potenciar las performances hay que achicar el margen de error, y para los que vienen “pidiendo pista”. Actualmente la práctica de la disciplina no alcanza a un grupo reducido, que en algún momento se tomó como un justificativo, sino ya que es numerosa.Otro aspecto a tener en cuenta, es que podría contribuir a la masificación de la disciplina en toda la región. Benjamín Castillo llegó a la medalla en los Evita con un trabajo encabezado por su padre Luis, haciendo fondo y medio fondo en caminos rurales de su Lehmann natal. Seguramente muchos atletas de la zona podrían entusiasmarse teniendo una pista cercana a sus localidades.Por eso, creemos que si hay un momento de tomar una decisión en este aspecto, debería ser ahora. Todos conocemos las complicaciones por las que atraviesa el país, y todos las tenemos en menor o mayor medida. Pero una pista sintética no se puede financiar vendiendo pollos. Aunque gracias a eso, y a los aportes que en los últimos tiempos -más allá de los montos- se fueron dando a nivel oficial, se han consagrado muchos campeones para la ciudad.