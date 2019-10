Los comercios abrirán con total normalidad

Con motivo de celebrarse este jueves 24 de octubre el 138º aniversario de la fundación de Rafaela, y por tratarse de un día no laborable (optativo) y más allá de que no brindará servicio la administración pública, los bancos y las escuelas, entre otros, los comercios de la ciudad trabajarán de manera normal durante esta jornada. No obstante, la Municipalidad prestará servicios diferenciados, siendo el siguiente el detalle de los mismos:* La Recolección Domiciliaria no se prestará esta noche, retomándose mañana jueves a partir de las 21, con los residuos recuperables.* Los minibuses circularán con frecuencia correspondiente a los días feriados. En este caso, la línea 1, lo hará cada 30 minutos; línea 2, cada 45 minutos; línea 3; cada 45 minutos; línea 4, cada 30 minutos; línea 5, cada 30 minutos.* La Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC) funcionará normalmente. El Cementerio Municipal estará abierto el jueves 24. La Administración estará cerrada y habrá una guardia mínima en caso de sepelio.* La Estación de Residuos Clasificados (ERC), ubicada frente al Cementerio, funcionará normalmente de 7 a 19. El Complejo Ambiental Rafaela cerrará sus puertas el jueves 24, volviendo a la actividad el viernes 25. El dispositivo de servicios Rafaela en Acción no atenderá el jueves 24, retomando el viernes 25. Instituciones educativas y culturales municipales no tendrán actividades durante el jueves 24.* En el Edificio Municipal y todas las oficinas dependientes del Municipio no habrá atención al público. El ritmo habitual volverá el viernes 25.Asimismo, Aguas Santafesinas informa a sus usuarios que este jueves 24 no habrá atención al público en la oficina de Bv. Lehmann 348 de Rafaela con motivo de la celebración de San Rafael Arcángel, patrono de la ciudad. Sí se dispondrá de las guardias técnicas y operativas necesarias para la prestación del servicio. Cualquier requerimiento podrá canalizarse a través de nuestro Centro de Atención Telefónica 24 horas 0810-777-2000 o del sitio www.aguassantafesinas.com.ar