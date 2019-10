También se sumaron con goles Messi y Martínez

El Barcelona venció 2 a 1 al Slavia de Praga (1) y suma 7 puntos en tres partidos jugados en el Grupo F de la Champons League. Gracias a esta victoria, quedó como líder por encima del Inter (4) y del Borussia Dortmund (4).Iban apenas dos minutos cuando el conjunto catalán se puso en ventaja. Messi recuperó una pelota en la zona alta y encaró hacia el centro desde la derecha. Ante la presión, buscó a Arthur, quien recibió sólo por izquierda y encaró hacia al área. El brasileño juntó tres marcas, utilizó la diagonal de Suárez como anzuelo y buscó nuevamente al argentino, quien se había filtrado entre los defensores y definió de primera con un zurdazo al segundo palo imposible para el arquero.En el complemento, el Slavia Praga pudo finalmente dar con el empate. Boril quedó mano a mano con Ter Stegen y pudo superar al alemán y festejar el 1 a 1. Sin embargo, los de Valverde se encontraron nuevamente en ventaja por una casualidad. En un tiro libre desde la izquierda, Messi buscó un centro al segundo palo que encontró a Suárez. El uruguayo evitó que el balón se perdiera por línea de fondo y en su intento por meterla al centro del área, éste golpeó en Olayinka, jugador del Slavia Praga, e ingresó al arco para el 2 a 1.GOL DE LAUTAROInter derrotó 2-0 a Borussia Dortmund por la tercera fecha del Grupo F de la Champions League y se suma en la pelea por la clasificación a octavos de final. Para el conjunto italiano abrió el marcador el argentino Lautaro Martínez, que fue titular, a los 23’ del primer tiempo tras una gran asistencia de Stefan De Vrij. El argentino recibió la pelota en el área y definió mano a mano tras la salida de Burki.En el complemento el delantero ex Racing erró un penal, pero a los pocos minutos apareció Antonio Candreva para poner el 2-0 final y para que Inter logre una importante victoria que lo coloca en la segunda posición del grupo, detrás de Barcelona, líder con 7 unidades.La próxima jornada, Inter enfrentará nuevamente al Borussia pero en condición de visitante. El encuentro se jugará el martes 5 de noviembre a las 16.00 y será muy importante de cara a la clasificación para la siguiente fase.LOS OTROS GRUPOSEl sector E está comandado por el Napoli del ‘Chucky’ Lozano, quien participó los 90 minutos del encuentro, pero no pudo marcar. Los autores del 3-2 fueron Mertens (17’, 64’) y Insigne (73’), mientras que por el FC Salzburg el doblete de Haaland (40’, 72’) no fue suficiente. Los italianos tienen 7 puntos, abajo de ellos está Liverpool con 6 tras su victoria por 4-1 ante Racing Genk.Leipzig tomó la cima del Grupo G con su segunda victoria —tienen 6 unidades en su cuenta—, esta vez por la mínima (1-0) sobre el Zenit St Petersburg que se quedó con 4 puntos, mismos que Lyon, quien cayó ante Benfica 2-1, resultado que significaron los primeros 3 puntos de los portugueses.Además, el Chelsea le pegó 1-0 con gol de Batshuayi (86’) al Ajax de Edson Álvarez, una derrota por demás dolorosa al ser en los minutos finales de un aguerrido encuentro. Los ingleses, así, alcanzaron a los holandeses en la cima del Grupo H con 6 puntos. Lille y Valencia repartieron unidades (1-1), los franceses apenas cosecharon su primer punto, mientras que los españoles contabilizan 4.