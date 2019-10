Dólar electoral aumenta y cierra en niveles récord

BUENOS AIRES, 24 (NA).- El dólar marcó ayer un nuevo máximo histórico al cerrar en $62,37 pese a las intervenciones del Banco Central, mientras el blue se disparó a $69,75 en medio de un clima de creciente nerviosismo de cara a las elecciones y una fuerte demanda por cobertura.El billete terminó a un promedio de $58,33 para la punta compradora y a $62,37 para la vendedora, con lo que sumó $1,04 respecto del martes. De ese modo, marcó un récord tras superar los $62,17 del 14 de agosto pasado en plena crisis cambiaria, luego de las elecciones Primarias.En el Banco Nación avanzó a $61,50; mientras la cotización más elevada se dio en los mostradores del Banco Piano a $63. El dólar blue, por su parte, trepó $2 hasta los $69,75 en el circuito financiero informal de la city.También registró un marcado recorrido ascendente el "dólar contado con liquidación" al llegar a los $80, aunque luego recortó la tendencia alcista para posicionarse en $77,06.Tras la escalada de este miércoles, la brecha con el mayorista se amplió a un 23,5%. En esa línea, en el segmento mayorista, la divisa sumó 35 centavos hasta los $59.Desde el inicio de la actividad en la plaza cambiaria hubo una firme corriente compradora y una insuficiente oferta por parte del sector privado. Si bien el Banco Central volvió a sacrificar reservas, no fue suficiente para equilibrar la presión alcista.Estimaciones de operadores apuntaron a que la autoridad monetaria vendió en la rueda por lo menos unos US$ 550 millones. Consideraron que la inquietud en el mercado continuará en los próximos días, por lo que es posible que se den nuevos saltos en la cotización del tipo de cambio.Ante ese escenario, también se dispararon las expectativas a futuro dado que los contratos con vencimiento a fin de año se ubicaron por encima de los $79, mientras que para enero próximo se posicionaron en $85,37.RESERVAS BAJARONUS$ 450 MILLONESLas reservas internacionales del Banco Central volvieron a caer ayer en medio de una creciente tensión financiera y finalizaron en US$ 46.141 millones. Así, experimentaron una baja equivalente a 450 millones, según datos publicados por la autoridad monetaria. A lo largo de octubre, las reservas acumularon una caída de US$ 2.562 millones.El organismo que conduce Guido Sandleris dio a conocer que el mes pasado tuvieron una merma de U$S 5.397 millones, la cual consideró que se dio principalmente por el descenso de los depósitos en moneda extranjera de las entidades.A ello se debe sumar las ventas del Banco Central en el mercado de cambios para abastecer la persistente demanda en medio de la incertidumbre vinculada con las elecciones. Estimaciones de operadores indicaron que este miércoles el Banco Central tuvo que vender al menos US$ 550 millones para intentar frenar la escalada del dólar, que cerró en un nivel récord por encima de los $62.