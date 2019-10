En Mar del Plata, Macri y en Chaco, Fernández

BUENOS AIRES, 24 (NA). - Mientras preparan sus cierres de campaña, los principales candidatos presidenciales salieron ayer a fidelizar sus votos y a intentar sumar nuevos de cara a las elecciones del domingo, cuando podría definirse el próximo mandatario nacional.El presidente Mauricio Macri llevó su gira del "Sí, se puede" a Mar del Plata, donde instó a los argentinos a repetir la votación de 2015 y decirle al peronismo "basta, hasta acá llegaron". "Nos dijeron que querían ir por todo, hasta por nuestra libertad, pero por suerte estamos acá. En aquel momento dijimos ´Basta, hasta acá llegaron`. Ahora tampoco queremos que nos pasen por arriba una y otra vez", enfatizó el mandatario.Macri estuvo acompañado por la gobernadora María Eugenia Vidal; el candidato a vicepresidente Miguel Ángel Pichetto; y el postulante a intendente de la ciudad balnearia, Guillermo Montenegro, en el acto realizado en la Avenida Luro y la Costanera ante miles de seguidores de Juntos por el Cambio que agitaron banderas argentinas."Lo que falta lo vamos a hacer", sostuvo, por otro lado, el Presidente, al referirse a una hipotética segunda gestión suya y destacó a la gente que "salió a la calle en cada ciudad que hemos ido" en las marchas del "Sí, se puede" realizadas en la última semana.Además volvió a criticar al kirchnerismo: "No caigamos de vuelta en las falsas promesas de aquellos que tantas veces nos defraudaron, ahí sólo hay privilegios que defienden con patotas", disparó.Y a los descontentos con su gestión les envió otro mensaje: "No dejemos que las dificultades nos hagan abandonar lo logrado, abandonar nuestros sueños", señaló, mientras el público gritaba "Se siente, se siente, Mauricio Presidente" y "Mauricio lo da vuelta".El cierre de Juntos por el Cambio será hoy en Córdoba, donde terminará la gira nacional que emprendió Macri a fines a septiembre, con el objetivo de forzar un balotaje tras la dura derrota de las PASO.Por su parte, el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, se mostró junto a gobernadores peronistas en Resistencia, Chaco, donde lo recibieron el mandatario local, Domingo Peppo, y el recientemente electo Jorge Capitanich.En el escenario junto a Fernández estuvieron Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Gildo Insfrán (Formosa), Juan Manzur (Tucumán), Sergio Uñac (San Juan) y Mariano Arcioni (Chubut). "El Presidente podrá seguir buscando las excusas que quiera y echándoles la culpa a otros, pero los números de la economía desnudan sus mentiras: su modelo fracasó y el culpable de la crisis es él", publicó el ex jefe de Gabinete en su cuenta de Twitter, al referirse al dato del Indec sobre la caída anual de las ventas.Más tarde, al encabezar un encuentro multitudinario en Chaco con mandatarios peronistas, Fernández prometió que si le toca gobernar al país por los próximos cuatro años, "la Argentina federal dejará de ser un discurso y va a ser una realidad"."Y la vamos a escribir todos. No un presidente, sino un presidente con 24 gobernadores, con todo su pueblo", resaltó el ex jefe de Gabinete durante su anteúltimo acto de campaña. "Está claro que el esfuerzo va a ser grande porque no nos dejan una mejor Argentina. Van a dejar una Argentina diezmada", alertó Fernández, que acto seguido confesó que cada vez que finalice la jornada revisa cuántas reservas quedan en el Banco Central.Cuando desde el campo y las tribunas comenzó a encenderse el clásico himno militante del "Vamos a volver", el candidato kirchnerista recogió el guante y redobló la apuesta. "Vamos a volver y seremos mejores de lo que fuimos", se comprometió, y rechazó que "Argentina esté condenada a soportar este presente". "Nos han hecho creer que esta es la suerte que nos ha tocado", se quejó.La última actividad de campaña de Fernández, antes de guardarse a la espera del veredicto de las urnas del domingo próximo, será este jueves en la Rambla de Mar del Plata a partir de las 15:00 junto a Cristina Kirchner, el candidato a gobernador bonaerense Axel Kicillof y la postulante a intendente de General Pueyrredón Fernanda Raverta.