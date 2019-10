Lavagna pidió una transición tranquila

BUENOS AIRES, 24 (NA). - El candidato presidencial de Consenso Federal, Roberto Lavagna, visitó ayer la ciudad bonaerense de Bahía Blanca en el tramo final de la campaña, donde pidió por una transición "lo más tranquila posible" y tener "cuidado en lo que se hace y lo que se dice" en los próximos días.De cara a la recta final hacia las elecciones presidenciales, Lavagna dijo que hay que "tomar un camino distinto al de los últimos cuatro años" y apostar a la producción porque "la mitad de la capacidad de las fábricas está parada".Al respecto, exhortó a "devolverle poder de compra a la población y ayudar a la producción a que tengan el capital mínimo para moverse"."Hay que sacar las lonas de las máquinas y ponerlas a trabajar, otorgando créditos iniciales a las Pymes porque en estos últimos dos años han perdido mucho capital de trabajo", insistió el ex ministro de Economía."Vaca Muerta es un activo fenomenal, pero no nos salva. No tenemos que distraernos de hacer otras cosas en paralelo", planteó Lavagna haciendo hincapié en la inversión necesaria en infraestructura, como gasoductos y ferrocarriles.El candidato de Consenso Federal cerrará su campaña este jueves al mediodía con un acto en la ciudad de Salta, donde estará junto a su compañero de fórmula y gobernador de esa provincia, Juan Manuel Urtubey.