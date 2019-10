Tras la victoria agónica ante Instituto, y porque se venía de sumar un puntazo en Tandil –también sobre la hora- y también de ganar como local en el partido anterior (2-0 vs Jujuy), la visita ante el duro San Martín de Tucumán, hoy líder de esta zona B de la Primera Nacional, había generado en el mundo cremoso muchas expectativas. Sobre todo por la historia, por lo bien que le iba a Atlético de Rafaela cada vez que pisaba la Ciudadela. Lo del último domingo fue una excepción. La ‘Crema’ cayó 3-0 ante San Martín y se volvió con las manos vacías de Tucumán.“Creo que el punto clave fue el penal, lamentablemente fue un antes y un después, encontraron un gol que les abrió el partido”, señaló Ignacio Liporace. Luego agregó: “Ellos no estaban encontrando los espacios, estábamos bien plantados, la idea era sacar una buena contra, lo habíamos hecho pero no había finalizado bien, lamentablemente ellos se encuentran con ese penal que los pone en ventaja”.Ese penal, a los 20 del complemento torció la historia. Cambió el rumbo del juego. De eso están convencidos todos en Atlético. Y Liporace fue totalmente sincero: “Soy bastante autocrítico y me lamento por no haber podido solucionar de otra forma la jugada que terminó en penal, pido disculpas por eso, me pica rápido porque estaba muy mojada, me hago responsable que la diferencia la encontraron por un penal mío”. Y agregó: “La gente estaba muy ilusionada con este partido, era un puntapié para ponernos ahí bien arriba, pero le vamos a dar pelea, vamos a seguir luchando este es un equipo que ha demostrado que tiene la actitud para salir adelante”.Sobre la actuación del árbitro también, el defensor albiceleste dejó su opinión: “Se equivocó, es un ser humano y puede pasar, lamentablemente, como me equivoqué yo en la del penal, no queda otra que jugar con eso. Ojala hubiera marcado el penal que era a favor nuestro, fue muy claro, se lo dije después del partido”.Y luego, todo se desvirtuó: “Cuando tuvimos que salir a buscarlo dejamos más espacios de los que veníamos dejando, el segundo gol es de un rebote que saca un muy buen remate, y el tercero es una lástima, Mati (Tagliamonte) tiene muchísimo futuro, es un arquero muy bueno, es parte del fútbol. Estamos apoyándolo”, apuntó Liporace.