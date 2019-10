”Se decide si gobiernan la decencia o las mafias”

A escasos días de las elecciones nacionales del domingo, Juntos por el Cambio sigue adelante con su campaña. Este miércoles se realizó un acto en la localidad de Carlos Pellegrini, en el departamento San Martín, que estuvo encabezado por el intendente de Santa Fe, José Corral, quien planteó que este 27 de octubre no estará en juego solamente una elección, “sino los valores”. Al trazar diferencias entre el gobierno de Cambiemos y el kirchnerismo, señaló de manera taxativa: “Elegiremos si queremos que en el país gobiernen las instituciones, la decencia, la honestidad, o si queremos que vuelvan las mafias”.José Corral realizó estas afirmaciones en la actividad de la que también participaron el candidato a diputado nacional Juan Martín; los actuales legisladores Gisela Scaglia y Gonzalo del Cerro; los concejales de Sastre, Rubén Bustamante y Leandro Baravalle; el intendente de Cañada Rosquín, Néstor Peretti y quien lo sucederá en el cargo, Ulises Puntonet; y el concejal de San Jorge, Carlos Elena, entre otros dirigentes locales y provinciales.Consultado por la prensa local, José Corral destacó que la localidad donde se realizó el acto “tiene los valores que nos identifican: la cultura del trabajo, las ganas de progresar, la esperanza de que si trabajamos hay un futuro mejor”. “Y a pesar de las dificultades, es una zona que acompañó a Juntos por el Cambio y a Mauricio Macri en la última elección. Y estamos seguros de que el domingo se ratificará este apoyo, con más diferencia todavía para hacer un aporte para dar vuelta la elección en el país”, indicó el ex candidato a gobernador.José Corral subrayó que lo que está en juego “son nuestros valores, que se expresan claramente en lugares como Carlos Pellegrini”. “No se trata solamente de una elección por un programa económico, una política concreta, o la camiseta partidaria. Se trata de valores. Decidiremos si queremos que en el país gobiernen las instituciones, la decencia, la honestidad, o si queremos que vuelvan las mafias”, sostuvo el intendente capitalino. “Y lo digo sin exagerar, porque me refiero a lo que lamentablemente hemos sufrido los argentinos durante años”, aclaró, en referencia al gobierno kirchnerista.El referente de la coalición dijo que la gente, “ha dado un mensaje extraordinario en estas horas. El martes hubo un acto en Rosario de gente que voluntariamente y en una demostración de ciudadanía, fue con su familia, con sus hijos, con sus mayores también, a expresarle cariño y afecto al presidente y a decir que ‘Si, se puede’”. Ese acto y los otros que el presidente ha encabezado en las últimas semanas en todo el país “transmiten aliento y energía” para esperar un buen resultado este domingo, añadió.José Corral valoró la importancia de la fiscalización en los centros de votación este fin de semana. “Es el final de una tarea que comienza con promover el voto, con hablar con allegados, con familiares, con vecinos. Hacer lo mejor posible en fiscalización evita trampas, que evidentemente las hubo en las Paso”, afirmó.“Quizás eso tuvo que ver con la diferencia electoral. Por eso no tenemos que perder un solo voto y para eso hay que cuidar que se pueda expresar libremente el pueblo en las urnas. Esa es la tarea de nuestros fiscales. Por suerte, miles de voluntarios se han ofrecido en las últimas semanas para hacer esa tarea y hemos logrado cubrir toda la provincia, incluso con hasta dos fiscales por mesa en algunos lugares de votación”, concluyó.