Atlético le ganó a Ramona

Anoche, en el inicio de la 12° y penúltima fecha del torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol Atlético de Rafaela le ganó 3-0 al Deportivo Ramona, como visitante. Los goles para la victoria de la 'Crema' fueron anotados por Yoel Holhmann (13m), Agustín Alfano (14m) y Luciano Pogonza (38m), todos en el complemento. En el elenco rafaelino se fueron expulsados Juan Cruz Esquivel (21m ST) y Franco Baudracco (45m ST). En Reserva fue triunfo de Atlético por 1 a 0.



HOY, EN VILLA ROSAS



La 12° y penúltima fecha del torneo Clausura de Primera A tendrá continuidad en la noche de hoy con el encuentro que disputarán en Villa Rosas, Peñarol y Talleres de María Juana. El encuentro que será arbitrado por Guillermo Vacarone comenzará a las 21.30, mientras que a las 20hs jugarán las reservas.



El resto seguirá y se jugará de la siguiente forma: Viernes 21hs Argentino Quilmes vs Unión; 21.30hs 9 de Julio vs Ben Hur, 22hs Dep. Tacural vs Florida de Clucellas. Sábado 17.30hs Dep. Libertad vs Sportivo Norte, Brown vs Ferrocarril del Estado.



Las Posiciones: Ferro 24, puntos; 9 de Julio 23; Ben Hur 22; Sportivo Norte 22; Brown 19; Libertad 18; Arg. Quilmes 17; Florida 16; Dep Tacural 13; Unión 11; Dep. Ramona 11; Atlético de Rafaela 9; Peñarol 8; Talleres María Juana 0.