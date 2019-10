Cultivar sin suelo: alternativa innovadora destinada a las producciones intensivas

En Argentina, este sistema tiene un mercado sin explotar, motivo por el cual el INTA AMBA, conjuntamente con la Universidad Nacional de Luján y el Proyecto Tierra Sana, invitan a participar de la Jornada técnica denominada Cultivo sin suelo: una actividad innovadora para producciones intensivas.

La misma tendrá lugar el viernes 25 de octubre -a las 8.30-, en la Universidad Nacional de Luján.



LO QUE PERMITE

La hidroponía permite atender necesidades alimenticias sin pensar en grandes emprendimientos, ya que se pueden lograr cultivos hidropónicos en casa, en el jardín o en la azotea ya sean hortalizas, flores y hasta pequeños arbustos o frutillas, para obtener alimentos saludables. Además, especialistas indican que su cuidado es una buena forma de terapia, ya que ayuda a bajar los altos niveles de estrés, de acuerdo a un informe de Infocampo.



PARA CONOCER

En estos sistemas el medio de crecimiento y soporte de la planta, está constituido por sustancias inertes o estériles y donde la nutrición de la planta es estrictamente externa.

En ese sentido, se obtienen cultivos con mejor sanidad y calidad, lo cual es valorado por los consumidores. A su vez, estos productos se colocan muy bien en cualquier mercado gracias a sus características distintivas como color, sabor y tamaño.

Una de las ventajas que tiene la hidroponia sobre el cultivo en tierra, es que permite una mayor concentración de plantas por metro cuadrado. Esto es muy notorio cuando cultivamos plantas como frutillas y lechugas.

Además, existe un control sobre la nutrición vegetal gracias al uso de soluciones nutritivas; permitiendo obtener un fruto estandarizado, de mejor tamaño y calidad. En muchos casos, el tiempo de desarrollo de la planta se acorta, como por ejemplo en las lechugas, donde en tierra su ciclo antes del consumo es de aproximadamente de tres meses y medio, cuando con la técnica hidropónica de raíz flotante las podemos cultivar en tan solo un mes y medio, a partir de su germinación.

A su vez consume una cantidad mucho menor de agua que un cultivo en tierra, ya que en tierra el 80 % del riego se infiltra a las capas inferiores del terreno y otro porcentaje se evapora. En ese sentido, la hidroponia evita totalmente la infiltración del agua así como gran parte de la evapotranspiración, ya que el cultivo se realiza en general en locales cerrados, con humedad relativa elevada.



LAS VENTAJAS

Cultivos libres de parásitos, bacterias, hongos y contaminación.

Reducción de costos de producción.

Independencia de los fenómenos meteorológicos.

Permite producir cosechas en contra estación

Menos espacio y capital para una mayor producción.

Ahorro de agua, que se puede reciclar.

Ahorro de fertilizantes e insecticidas.

Se evita la maquinaria agrícola (tractores, rastras, etcétera).

Limpieza e higiene en el manejo del cultivo.

Mayor precocidad de los cultivos.

Alto porcentaje de automatización.

Mejor y mayor calidad del producto.

Altos rendimientos por unidad de superficie.

Aceleramiento en el proceso de cultivo.

Posibilidad de cosechar repetidamente la misma especie de planta al año.

Productos libres de químicos no nutrientes.



DESVENTAJAS

El costo inicial el cual resulta algo elevado, y la idea que se requiere un conocimiento mayor para llevar adelante la producción, sin embargo esto es discutible, ya que cualquier persona lo pude hacer ya sea un ama de casa , un niño o un físico matemáticos.

Control de Malezas, plagas y enfermedades: elimina la posibilidad del suelo infestado con plagas.

Puede ser rápida la propagación de enfermedades de plantas en los sistemas hidropónicos. El cultivo está conectado por el sistema de suministro de agua y nutrientes, una planta enferma puede propagar rápidamente su problema a todas las demás.



SISTEMA FLOTANTE

Es el más sencillo de realizar, de bajo costo y no demanda el uso de energía extra. Consta de un recipiente en donde se coloca la solución nutritiva y sobre ella flotando la plancha de espuma que soporta las plantas.

En este sistema es necesario realizar un cambio de solución semanalmente o al menos renovar parte de ella. Además se requiere de la aereación del sistema por medio de agite de la solución diariamente.

Las desventajas de este sistema consisten en la necesidad de formulación frecuente de la solución nutritiva, la necesidad de aerear el medio y prever la contaminación del soporte de espuma por algas que encuentran su fuente de alimento en la solución nutritiva, incentivadas por el acceso a la luz. Requiere además de un consumo importante de agua.

En este sistema los cultivos que mejor se adaptan son aquellos de hoja como lechuga, espinaca y el de plantas aromáticas.



ELEMENTOS DEL SISTEMA

Un bastidor de madera de 15-20 cm de altura y un 1,10 m de ancho por el largo que se desee, de todos modos, el largo no puede ser excesivo ya que de realizarse sobre el suelo éste deberá estar muy bien nivelado.

Planchas de poliuretano de 2cm de grosor, de utilizar un grosor inferior se tendrá una menor durabilidad y se producirá un bandeo de la plancha debido al peso de las plantas. Esta plancha se agujereará simétricamente produciendo una abertura de 2 x 2 cm. por los que se introducirán las plántulas.

Esponja de polyfoam de baja densidad, 2 cm de ancho para permitir el enraizamiento o fijación de la plántula. Además es mas barata que la de alta densidad, este elemento es descartable del sistema.

Lámina de plástico de doble capa (blanca y negra, similar a la usada para la producción de silos) (100-150 micrones).