Las abejas fueron declaradas los seres vivos más importantes de la Tierra

Las abejas fueron declaradas como los seres vivos más importantes del planeta, según concluyó el Earthwatch Institute en la última reunión de la Royal Geographical Society de Londres.

Según The Science Times, el 70 por ciento de la agricultura mundial depende exclusivamente de las abejas, debido a que la polinización, quizás la función más importante de las abejas, permite que las plantas se reproduzcan.

Sin ellas, la fauna pronto comenzaría a desaparecer.

De acuerdo a información de Noticias Agropecuarias, un estudio realizado por el Apiculture Entrepreneurship Center de la Universidad Mayor (CeapiMayor) y la Apiculture Corporation of Chile (Cach), con el apoyo de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA), concluyó que las abejas son el único ser vivo que no portan ningún tipo de patógeno, independientemente de si es un hongo, un virus o una bacteria.



EN PELIGRO DE

EXTINCION

Lamentablemente, las abejas fueron declaradas "especie en peligro de extinción".

Estudios recientes muestran una disminución dramática en el número de insectos, y casi el 90 por ciento de la población de abejas ha desaparecido en los últimos años.

Las principales razones de su disminución pueden atribuirse al uso descontrolado de agroquímicos, la falta de flores y la deforestación.

Debido a esto, los activistas creen que debemos prohibir de inmediato el uso de pesticidas, promover alternativas agrícolas completamente naturales y monitorear cuidadosamente la salud y el bienestar de las abejas.

Básicamente, la agricultura ecológica es necesaria para preservar los hábitats silvestres y proteger a las abejas. Esto podría llevarse adelante evitando grandes monocultivos y preservando la diversidad del ecosistema.

También restaura los nutrientes del suelo con sistemas de compostaje natural, evita la pérdida de suelo por la erosión del viento y el agua, y evita los pesticidas y los fertilizantes químicos.

A su vez, se restaurarán las poblaciones de abejas y se mejorará la polinización, lo que mejorará los rendimientos de los cultivos.



PARADA DE ABEJAS

La ciudad holandesa de Utrech convirtió 320 paradas de autobús en "paradas de abejas" para ayudar a que se reproduzcan.

Las "paradas de abejas" son básicamente paradas de autobús estándar, con césped y flores silvestres en la parte superior para fomentar la polinización.

Es importante porque gracias a las abejas tenemos alimentos como la manzana, la pera, el café y la vainilla.

Las 320 paradas también ayudan a capturar el polvo fino y almacenar el agua de lluvia.

Además de los techos verdes, todos están equipados con luces LED de bajo consumo y bancos de bambú.