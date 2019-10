Aumentó en los últimos 3 meses: la oferta ganadera es la más alta en 10 años

Si bien no está a la vista, por ahora, una restricción importante de la oferta que fuerce subas en los precios de la hacienda, el analista ganadero Ignacio Iriarte destacó recientemente que "hay una oferta ganadera que en los últimos tres meses ha aumentado, para ubicarse en los niveles más altos de los últimos diez años, y que alcanza y sobra para una demanda doméstica limitada por la inflación y la caída de los ingresos de la población. Y también para una demanda externa limitada por el número de plantas habilitadas para China, mercado éste que ya absorbe el 20% de la producción nacional de carne".

En su reporte elaborado para Fifra, el especialista también indicó que "está saliendo estacionalmente mucha hacienda del feedlot -especialmente novillitos-, y también muchos novillos; la oferta de vacas, aunque reducida por razones estacionales, es fluida y sigue siendo suficiente para las necesidades de la exportación. No está a la vista -hasta fin de enero o febrero- una restricción importante de la oferta que fuerce subas de importancia en los precios de la hacienda".



PREOCUPACION POR

CAMPOS DETERIORADOS

De acuerdo a un pormenorizado informe de TodoAgro, en cuanto a la influencia climática Ignacio Iriarte destacó que hay preocupación, "porque los campos en el final del invierno, a causa de las heladas y de la seca generalizada, se han deteriorado mucho, y los vientres han comenzado a perder estado. La situación actual, tanto en materia de estado corporal de las vacas como de la receptividad de los campos de cría, dista en gran parte del país, de la que se tenía a la misma altura del año pasado, y que determinó índices de preñez superiores a los históricos".



LA HACIENDA Y

SUS PRECIOS

Iriarte explicó que "en los últimos doce meses, mientras que la inflación acumulada ha sido del 55 por ciento, el precio del novillito en Liniers ha crecido un 39% y el ternero de invernada (180-200 kg) lo ha hecho un 48%. Un índice de insumos ganaderos en el último año se incrementó un 35%, mientras que el tipo de cambio subió un 42%. El dólar en el último año se muestra creciendo por debajo de la inflación (42% vs 55%), pero debe recordarse que en los doce meses previos (septiembre 2017/septiembre 2018) el tipo de cambio había subido un 124%".

En este aquelarre de precios de la hacienda, del dólar y de los insumos, aparece claramente perdedor el valor del ternero de invernada, que en cuatro años (septiembre 2015/septiembre 2019) ha subido sólo un 190%, contra un 310% que lo han hecho los insumos, un 289% que lo hizo el IPC y un 515% del dólar.



CUESTION DE PRECIOS

El precio actual del ternero de invernada en la pasada semana se ubicó un 13,5% por debajo del promedio histórico 2005-2018, habiéndose registrado el valor máximo de la serie (a moneda de hoy) en marzo del 2011, con $148 por kilo, y un mínimo de $53,8 por kilo en diciembre del 2008, en plena liquidación ganadera. En cuanto al valor real del novillito (350-390 kg) en Liniers, por entonces se encontraba un 11,8% por debajo del promedio 2005-2018, registrando su valor máximo, también a moneda de entonces, de $110 por kilo en marzo del 2011 y un valor mínimo de $49 por kilo en noviembre del 2008.



LAS EXPECTATIVAS

A CORTO PLAZO

En cuanto a las perspectivas a corto plazo, el analista indicó que "el precio real de la hacienda podría mejorar en los próximos meses si se recuperan los salarios públicos y privados, los planes sociales, las jubilaciones y las asignaciones, teniendo en cuenta que el consumo doméstico sigue representando el 75% de la demanda total, pero cualquier mejora nominal estaría condenada a neutralizarse en términos reales si no se combate seriamente la inflación. Cada salto inflacionario, cada suba abrupta del dólar hace retroceder el valor relativo del gordo y de la invernada, caída de la cual después le cuesta mucho recuperarse. La combinación de alta inflación y alta tasa de interés, es letal para el mercado de hacienda".