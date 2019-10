Fue tema de una importante disertación: ¿Es sustentable la lechería argentina?:

En el marco de una jornada donde se habló sobre la sustentabilidad en la lechería argentina, el experto Gustavo Oliverio, asesor y coordinador de proyectos de la Fundación Producir Conservando se propuso interpelar al auditorio para "pensar en la rentabilidad del negocio que uno está planteando, para hacerlo sustentable en el tiempo. Eso significa pensar en la incorporación de la parte social dentro del negocio para que sea perdurable y es pensar en el cuidado de los recursos naturales".

Su presentación se dio en el marco de la quinta edición del Simposio "Tecnología y Producción Sustentable", organizado por Mastellone Hnos. y concretado en la Universidad Católica Argentina, en Puerto Madero, Buenos Aires.

"SE CONSTRUYE

TODOS LOS DIAS"

Oliverio señaló que "la sustentabilidad económica y social se construye todos los días, pero si no tenemos un país con una macroeconomía, con un sistema político-fiscal, de reglas del juego claras, de un financiamiento accesible y demás; por ende no es sencillo construir sustentabilidad".

Y añadió que "superando esa etapa está todo lo que tiene que ver con sustentabilidad técnica, es decir todo lo que hacemos en el campo vinculado a la producción lechera para que no decaiga la producción, ni la producción de materia seca de los silos, de las pasturas, verdeos y todo lo que hagamos como comidas de las vacas. Eso tiene que ver con las buenas prácticas, hacer las cosas bien, ese es el planteo que deberíamos hacer hoy para ser sustentables", de acuerdo a una información brindada por TodoAgro.

CAMBIO CLIMATICO

Con relación al tercer pilar de su presentación es decir el cambio climático y la sustentabilidad, y la producción de gases de efecto invernadero, dijo que en nuestro país "no se le ha dado importancia a los distintos temas que tienen que ver con el cambio climático, con las emisiones, y cuando nos han hablado de gases de efecto invernadero hemos hablado solamente de emisiones y no de fijaciones de carbono. Desde la Fundación Producir Conservando hace dos años que veníamos planteando trabajos que tienen que ver con la fijación de carbono, planteamos balances positivos de carbono que el resto del mundo no puede mostrar y que Argentina si tiene, y todavía no lo hemos 'marketineado'. Estamos señalados con el dedo por países con alto PBI per cápita que son los compradores que nos quieren exigir reglas de juego desde lo ambiental que ellos seguramente están imposibilitados de poder cumplir".

Luego argumento que "desde Argentina debemos decir no miremos solamente las emisiones, miremos el balance de carbono que es donde realmente estamos muy bien. Si miramos solamente emisiones Argentina es el 0,55% de las emisiones del mundo y la lechería el 0,008 por ciento".

PARA TENER EN

CUENTA

Es claro a partir de estas certezas que Argentina debe sumar la fijación de carbono que se da por fotosíntesis en pasturas, campos, bosques, todo lo que haga fotosíntesis y fije carbono al suelo.

Y al respecto el experto manifestó que "la fijación es más importante que la emisión en Argentina, por lo tanto el balance que tiene el sector es positivo incluso cubre la necesidad de las emisiones que se generan en el resto de los sectores de la economía".

Por otra parte, señaló que "si uno mira en el caso puntual de emisiones son generadas por la vaca por el metano de lo que es la parte digestión ruminal, si esa vaca produce 20 litros o 40 litros, por litro producido es la mitad uno que otro entonces el secreto está en cómo hacer para que a través de la dieta, del confort, del manejo y del bienestar general como hacer para poder llevar a un aumento de la productividad y la eficiencia para que eso que es la emisión fija que tiene el animal independientemente de tomar la fijación de todo lo que se genere a través de forrajes que consume poder hacerlo favorablemente y con un balance positivo".

En otro tramo de la entrevista, Gustavo Oliverio puntualizó que "las Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA), significa hacer las cosas bien. Cuando uno habla de buenas prácticas agrícolas, es tan viejo como las prácticas de conservación de suelo que aprendíamos en los años 70. Hacer las cosas bien significa que cuando yo quiero construir un maíz de 15.000 kilos, en el caso de granos necesito elegir bien el lote, tener el uso y control de malezas adecuadas, fertilización adecuada, todo eso son BPA. Entonces hacer las cosas bien es una buena práctica agrícola, los cultivos de cobertura, la reposición de nutrientes, el manejo integral del sistema, eso es pensar en sustentabilidad solamente utilizando buenas prácticas".

TEMA EFLUENTES

El cuarto anclaje de su presentación fue el tema efluentes, sobre lo cual dijo "es un tema olvidado, un tema que en Argentina nunca le dimos importancia, nunca hubo regulaciones. Entonces como nadie nos pide demasiado, hicimos poco. Hoy nos empiezan a pedir que hagamos las cosas bien desde el punto de vista ambiental vinculado en el tambo y en cercanías del mismo. Hay un aporte importante que hizo la provincia de Buenos Aires con el aporte de un documento importante del manejo de efluentes que está publicado, es un paso adelante y va a ser regulatorio seguramente a futuro".

SOBRE LA VISION DE

SUSTENTABILIDAD

Sobre el concepto de que una visión estratégica de desarrollo del país tiene que incluir la visión de sustentabilidad, expresó también que "la realidad es que tenemos que ocuparnos de temas ambientales porque es un buen negocio, ya que vamos a poder ser sólidos en la comercialización externa. Si no lo hacemos nos van a sacar de la cancha, no nos van a dejar participar. Esto va a pasar porque el PBI per cápita que crece en el mundo es el que compra productos de exportación. Si vos no cumplís con las normas de exportación no vas a entrar en nuevos mercados".