La inquietud de niño para llegar a la actividad profesional*

por Pablo Amster - matemático e investigador (Buenos Aires) En realidad es muy diverso porque a decir verdad de chico me gustaba mucho la lectura, siempre fui muy lector, me dediqué a la música, por lo tanto en algún momento fue en algún sentido mi profesión, daba clases y tocaba en público. Y la matemática es algo que siempre me resultó fácil, me gustaban tanto los juegos de ingenio como resolver problemas. Eso desde chico. Pero no lo consideré como posibilidad de una carrera hasta prácticamente cuando terminé el secundario y al decidir una carrera me volqué definitivamente por la matemática.

Mi historia con la música

En realidad música estudié desde bastante chico. Tocaba guitarra primero de oído, después estudié más formalmente música clásica, entonces prácticamente hasta que terminé mi licenciatura en matemática la música iba en paralelo. Estudiaba muchas horas por día.

Encarar mi vida hacia la matemática aunque la música me siguió acompañando

Esa fue una decisión difícil. No fue sin un duelo. En algún momento cuando empecé el doctorado de matemática era insostenible continuar con las dos cosas como carreras.

Mantener lo artístico

Nunca dejé de tocar. Toda mi vida toqué prácticamente todos los días pero sí es cierto que el algún momento dejé de tocar en público. Sí me animé muchos años después, con esto de la divulgación a hacer actividades donde combino música y matemática, y ahí me animé a tocar y a agarrar la guitarra en público.

El proyecto para asociar la música con la matemática

En realidad la matemática y la música tienen un vínculo muy profundo. A decir verdad no fue lo primero que hice como divulgación. Al principio comencé con la matemática porque me gustó siempre la poesía y la literatura, escribí varios libros. En algún momento este tema de la música lo tenía un poco apartado, ahí no sé si por ese duelo que mencioné antes. Un poco a instancias del editor ¿por qué no escribir sobre música y matemática? Es un tema muy amplio, hay mucho material y nunca había escrito específicamente sobre eso. Entonces me puse a escribir por ejemplo las relaciones sobre la escala musical o explicar cómo es la escala musical a partir de Pitágoras en adelante, que por supuesto está basada completamente en la matemática. Para Pitágoras la música se basa en fracciones muy sencillas que van dando los distintos intervalos musicales. Después esa escala si uno la estudia a lo largo de los siglos, va a ver que hubo varios ajustes hasta que se llegó a la afinación temperada, que es la más común ahora. Un piano por ejemplo está afinado. Uniformemente temperada me refiero a que el intervalo entre la octava está dividido en doce partes que son iguales en el sentido logarítmico. Eso en la escala pitagórica no pasa, por eso si uno escucha esa escala nos suena diferente.

Los libros llevan títulos muy sugerentes

Claro. En realidad publiqué unas cuantas cosas, pero en lo que sería más de divulgación para público amplio, hay uno que se llama La matemática como una de las bellas artes. En general el porcentaje de gente que no gusta de la matemática es el mayor. La intención de divulgar y esta idea de explicar, de hacer saber y de demostrar que la matemática puede ser muy vinculada a las artes y al placer estético. Justamente la idea en ese libro es mostrar relaciones entre matemática y distintas elecciones artísticas.

Los otros títulos publicados

Me pidieron un libro para chicos que se llama Mucho, poquito, nada. Un paseo matemático. Resultó más para adolescentes si se quiere. Disfruté mucho escribiéndolo, aunque no fue tan difundido. Me gusta mucho escribir pensando de una manera literaria. Empiezo contando un cuento y relacionándolo con la matemática.

Escribir por inquietud de los editores o por la idea propia

Un poco y un poco. En general, cuando no me conocía absolutamente nadie no había editores que me propusieran. Tenía muchas cosas que fui escribiendo.

Dedicarle tiempo a lo literario también

Sí, nunca dejé de leer. Me dediqué un poquito a la poesía pero no a gran nivel. Fui a talleres literarios. Siempre me interesó cuidar del lenguaje, y usarlo para gestión.

Asociar a la psicología en mi trabajo

No lo mencioné porque es más específico. Se fue como encajando si uno lo mira cronológicamente. Si uno vive en Buenos Aires es inevitable estar un poco embebido en psicoanálisis. Un autor que es muy influyente -y tiene muchas escuelas e instituciones que lo siguen- es Jacques Lacan que usó “a su manera” conceptos de matemática. Ese “a su manera” lo recalco mucho porque por supuesto es muy discutido y hay mucha crítica al respecto, de las ciencias duras. Pero no me meto en ese contingente de personas que lo critica en ese sentido, sino que digo, bueno, el uso que le dé es cuestión de él. El pide usar la matemática quizás de manera metafórica, no queda del todo claro, pero lo que voy a hacer es explicar si Lacan menciona cosas de la matemática, para que la gente sepa al menos para qué se trata. Tratar de entender, que en mi opinión, para mí es un recurso de transmisión. Y fui escribiendo textos y algunos libros para que puedan entender estas cosas.

Cuánto costó interpretarlo a Lacan mencionando la matemática

Me llevó bastante tiempo, en cuanto a horas de lectura especialmente, porque al principio la verdad es que uno abre los seminarios de Lacan y no entiende nada. También tiene que ver con los vínculos, ya que conocía a mucha gente que estudiaba psicoanálisis, entonces en la conversación uno va empezando a entender las cosas, y la experiencia de hacer análisis. Uno va entendiendo algunas cosas, ahora, la verdad es que la lectura de Lacan viene más bien a demanda. Un grupo de gente que quiere entenderlo, y entonces me aboco a ese tema. Lo que ocurre con Lacan es que él estaba rodeado de gente que sin dudas sabía matemática, y a lo mejor esa gente le mencionaba un resultado famoso de la matemática y Lacan luego cuando él la transmitía la escribía a su manera, entonces no siempre queda claro a qué se está refiriendo y si se está expresando de manera correcta.

Siguieron los títulos editados…

Saqué un libro que se llama Fragmentos de un discurso matemático. También es un cruce importante del discurso. En realidad el título alude a una obra de Roland Barthes que para mí es un discurso amoroso. Para mí la matemática tiene que ver con el amor, y se me ocurrió como un título que sintetiza un poco lo que es el libro en el sentido que son fragmentos. Como capítulos que se van encajando sin seguir una línea, con muchas digresiones donde voy relacionando con literatura, con algo de filosofía, de hecho quise hacer un índice de autores con nombres propios a partir del texto y para mi sorpresa, o quizás no tanta, el autor que más aparece en el índice es Borges. Como que la mayoría de las referencias son a Borges. Es inevitable.

Alguna publicación próxima

Temas de matemática siempre y varios trabajos en curso. Tengo un libro que acaba de salir en México que se llama Del cero al infinito. Y tengo casi terminado un libro para chicos con ilustraciones que será un pequeño paseo por temas de matemática. La idea es algo así como Qué nos cuentan los números y tiene que ver con los sistemas de numeración y qué nos cuentan en el sentido de ambigüedad de esas dos acepciones que tiene la palabra: contar de contar un cuento y contar números.

La relación entre la matemática y el amor

El amor que siento por la matemática. Hay un libro muy lindo que se llama La Matemática y el amor que cuenta la historia de un matemático y su relación con la matemática. Para mí la matemática se vincula con todo, entonces en todos los terrenos encuentro alguna idea matemática. En todo lenguaje por empezar, porque el lenguaje se basa en la lógica, y la lógica en matemática, pero después me pasa mucho esto de que veo el mundo con ojos de matemático. Veo una película y me gusta hacer alguna asociación, o leo un libro y asocio con ideas matemáticas.

*El texto pertenece a la entrevista realizada por Raúl Vigini a Pablo Amster