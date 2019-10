El acueducto finalizará el próximo año

En la mañana de ayer, la región recibió buenas noticias, ya que en San Vicente, encabezado por el Ministro de Infraestructura y Transporte, Ing. José Garibay, el presidente comunal de esa localidad, Gonzalo Aira, y el intendente Luis Castellano, quien preside el área metropolitana, se presentó el proyecto ejecutivo del ramal que vincula a esa comuna con la estación elevadora de Angélica para la provisión de agua desde el Acueducto Desvío Arijón.

Se trata de una obra complementaria para la segunda etapa, que fue gestionada por su presidente comunal, con el apoyo del Área Metropolitana Gran Rafaela y además contó con el respaldo en la Legislatura por el senador departamental Alcides Calvo. “Se van dando pasos con el Área Metropolitana, y este es un trabajo que hemos hecho prácticamente en el último año, en donde apareció esta necesidad que San Vicente sea contemplada con un ramal desde el acueducto que no llegaba. “Solicitamos que se haga el proyecto y hoy se pudo lograr. Veremos qué pasará con el financiamiento de la obra, pero lo importante es que hoy, gracias a la gestión y a la insistencia del Área Metropolitana acompañando y respaldando el pedido de Gonzalo Aira, se pudo obtener un ramal con un acueducto que llegue a la localidad de San Vicente. Eso es parte del progreso de todo el Departamento y de la región”, señaló el titular del Ejecutivo rafaelino al finalizar este acto. Asimismo, dijo que esto significa "poner en alto todas las gestiones que se fueron haciendo. Ahora hay que seguir empujando para que el proyecto del acueducto se termine de concretar, que la obra no se interrumpa, y que los fondos sigan llegando". "El agua potable es un elemento fundamental para el desarrollo de las comunas, de los pueblos y municipios del departamento Castellanos y de toda la provincia. Es un pequeño paso, pero ahora San Vicente está incluida en el proyecto", finalizó.

Por su parte, el Ministro José Garibay, después de participar de esta presentación, estuvo en la localidad de Susana donde se anunció oficialmente la puesta en marcha del proyecto ejecutivo de la red domiciliaria de agua potable e informó su incorporación como ampliación de la obra del acueducto. “Venimos de San Vicente donde estuvimos en una reunión presentando el proyecto de un acueducto como extensión de la obra del acueducto a Rafaela desde Angélica a San Vicente y ahora en Susana le venimos a presentar al presidente comunal el proyecto ya concluido de la red de distribución de agua. Dentro de la obra principal del acueducto estaba prevista una cisterna, es decir que el agua llegara a Susana, pero como la localidad no tenía red de distribución hemos hecho el proyecto ejecutivo y lo incluimos como ampliación del conducto principal a Rafaela”, dijo el funcionario principal.

Respecto a la importancia de estas presentaciones en la región, el ministro destacó “la obra era prioritaria fundamentalmente por lo que es el plan director de los acueductos, una de las partes más importantes es llegar a Rafaela con este conducto y el objetivo siempre es llevar agua a las 363 localidades”.

Por su parte el presidente comunal de Susana, Alejandro Ambort, expresó su satisfacción y señaló que “hoy estamos hablando de aproximadamente 450 conexiones domiciliarias y para nosotros esto es muy importante ya que en esta etapa en que está avanzando la obra del acueducto, la única localidad que no contaba con la ejecución y la realización de una red domiciliaria era Susana. Sabíamos que era una obra millonaria para cualquier comuna, pero también sabíamos que para cualquier vecino llegar a su casa, abrir la canilla y que salga agua potable va a significar una enorme alegría”.



EL ACUEDUCTO ESTARÍA

TERMINADO A FINES DE 2020

Mientras tanto, el ministro Garibay, en su visita a la región, se refirió al ritmo de obra del acueducto Desvío Arijón y a la actual situación económica. En ese sentido el funcionario dijo que no ha sido el factor económico un condicionante, pero que lo que sí ha detenido el ritmo ha sido el factor climático. “El factor climático ha incidido mucho en el ritmo de ejecución que se venía teniendo porque esta obra es un caño que viene enterrado al costado del camino y eso lo ha demorado y en el caso de esta última etapa hubo problemas de autorización del cambio de proyecto ya que hubo cambio de cañería. Tuvimos que esperar la autorización por el cambio de producto que es de igual calidad, por parte del agente financiero y ya está autorizado, es decir ya no hay ningún elemento que pueda demorar esta obra y en el segundo semestre de 2020 se va a ir inaugurando parcialmente y a finales de ese año Rafaela y todas estas localidades van a tener agua”, señaló Garibay.



“LE DIMOS A MICHLIG Y A CALVO

INFORMACION DE ESTA AREA”

Al ser consultado Garibay sobre los encuentros de transición entre su área y los referentes del gobernador electo Omar Perotti, el ministro de infraestructura y transporte dijo que “no tenemos aun la información de quien va a ocupar esta cartera, pero si hemos tenido una reunión con Rubén Michlig y con Alcides Calvo y le hemos entregado información –que en general es pública- de cuáles son las obras que van a continuar y que no se terminan en esta etapa y cuál es el nivel de compromiso presupuestario que queda, cuáles son las obras hemos licitado y no hemos adjudicado aun. Ahora estamos al aguardo de saber quién será el funcionario que estará al frente de este Ministerio”, indicó.



CANAL NORTE Y VILA CULULU

Respecto a estas dos obras importantes y que están en sus etapas finales, Garibay dijo que “hoy estuvimos con Luis Castellano en San Vicente y ya hablamos de que vamos a estar inaugurando la obra del canal norte y le pedimos que nos pase su evaluación, algunos detalles que haya que terminar y le dijimos que próximamente van a comenzar los trabajos de pavimentación en la etapa del acceso al PAER y en calle 500 Millas”, confirmó. A su vez y sobre el Vila Cululu señaló que esta obra va a todo ritmo y en el primer trimestre del año que viene estará terminada y se está evaluando complementar esta importante obra hídrica, con la ejecución de canales auxiliares que mejoren la situación de todo el sector productivo.