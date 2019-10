Se realizó una exitosa jornada experimental

La Regional Rafaela Universidad Tecnológica Nacional desarrolló este martes una Jornada Experimental “Paseo Interactivo de Ciencia y Tecnología” en donde participaron más de 700 alumnos de escuelas secundarias.La Facultad ofreció a los estudiantes de Rafaela y la región un paseo con experimentos interactivos para que tomen contacto directo con la ciencia y la tecnología, y descubran que se puede disfrutar aprendiendo física y química.Docentes y alumnos avanzados de la Casa explicaron y demostraron conceptos básicos y brindaron información con conocimiento más profundo cuando la curiosidad llevaba a saber más. Por otro lado, también hubo exposición de tecnologías, espacio que los alumnos utilizaron y aprovecharon para divertirse aplicando la creatividad. Roturas de un cilindro de concreto, el movimiento de un brazo robótico industrial, el funcionamiento de una impresora 3D, o la simulación del movimiento de miles de partículas desplazándose por un conducto, las simulaciones de un terremoto, entre otras experiencias.Cecilia Panigatti, jefa de laboratorio de química Facultad UTN Rafaela, en diálogo con LA OPINION, expresó que “esta jornada se tendría que haber realizado la semana pasada, pero se suspendió por las condiciones climáticas. Y principalmente consistió en presentar experiencias en física, química, o sea ciencias duras, y también desde las distintas cátedras de las carreras como ingeniería civil, industrial y electromecánica. Por un lado se mostraban temas vinculados con estas áreas y a su vez mostraron partes de su aplicación de dichas ciencias. La idea era traer a alumnos del secundario para que ellos participen, vean las experiencias y en algunos casos puedan llevarlas a cabo y por otro lado, abrir nuestra Faculta Rafaela a los alumnos del secundario. Por suerte, hubo bastante concurrencia de chicos no solo de escuelas de Rafaela, sino también de la zona, como Roca y Bella Italia”. Acerca de que si los chicos mostraron o muestran interés y curiosidad por estas ciencias, Panigatti argumentó que “sí, se han mostrado muy entusiasmado. Lo que pretendemos es acercarlos a las ciencias y que no piensen que es algo difícil, algo inalcanzable y que cuesta, y que vean cómo se las practica, que no les tengan miedo y que no es tan difícil. Muchos se acercaban y preguntaban y para nosotros, desde la Facultad, esta jornada fue un éxito”. “En la Facultad tenemos tres carreras de ingeniería y y dos licenciaturas y los chicos que presentaban las experiencias eran alumnos de esas carreras. Son chicos que tienen becas de investigación en distintas cátedras y presentaron sus experiencias guiados por los docentes. En este sentido, se estuvieron haciendo jornadas de física, química e informática desde el área académica, pero este año se hizo algo diferente, ya que se marcó dentro de la agenda de ciencia y tecnología de la municipalidad vinculado con el área de ciencia y tecnología de nuestra Facultad”, agregó la docente investigadora en relación a los que presentaron las experiencias.“Recibimos a estudiantes de escuelas secundarias para que puedan disfrutar de los conocimientos básicos de física, química, electromecánica, estructuras civiles y se saquen el pre concepto de que esto es aburrido, difícil o tedioso”, expresó, por otro lado, la Lic. Alejandra Mahieu, secretaria de Ciencia y Tecnología. “Les hemos preparado unas cuantas experiencias para que disfruten, toquen, vean, experimenten, jueguen y así podamos despertar esa curiosidad en los chicos”, continuó. Además, señaló que “los docentes investigadores de la casa son los que prepararon las experiencias en función de las materias que dan, las cátedras que tienen a su cargo y los proyectos de investigación. Cada uno hizo su propuesta y las están coordinando junto con sus becarios”. Por su parte, Gabriel Puccini, docente e investigador de UTN, remarcó que el “objetivo es que los chicos se diviertan usando y experimentando, y que se entusiasmen para seguir una carrera científico- técnica”. Esta propuesta se enmarca dentro de la Agenda de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación impulsada por de la Municipalidad de Rafaela.