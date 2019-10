Este jueves se prestarán servicios diferenciados

Con motivo de celebrarse este jueves 24 de octubre el 138º aniversario de la formación de Rafaela, la Municipalidad prestará servicios diferenciados.El detalle es el siguiente: la Recolección Domiciliaria no se prestará esta noche, retomándose mañana jueves a partir de las 21, con los residuos recuperables.Los minibuses circularán con frecuencia correspondiente a los días feriados. En este caso, la línea 1, lo hará cada 30 minutos; línea 2, cada 45 minutos; línea 3; cada 45 minutos; línea 4, cada 30 minutos; línea 5, cada 30 minutos.La Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC) funcionará normalmente. El Cementerio Municipal estará abierto el jueves 24. La Administración estará cerrada y habrá una guardia mínima en caso de sepelio.La Estación de Residuos Clasificados (ERC), ubicada frente al Cementerio, funcionará normalmente de 7 a 19. El Complejo Ambiental Rafaela cerrará sus puertas el jueves 24, volviendo a la actividad el viernes 25. El dispositivo de servicios Rafaela en Acción no atenderá el jueves 24, retomando el viernes 25. Instituciones educativas y culturales municipales no tendrán actividades durante el jueves 24.En el Edificio Municipal y todas las oficinas dependientes del Municipio no habrá atención al público. El ritmo habitual volverá el viernes 25.Si bien los servicios se prestan de manera diferenciada, el Municipio no abrirá sus puertas en la jornada de mañana, por lo que no se podrán realizar los habituales trámites. En tanto, los chicos no tendrán clases, mientras que los bancos tampoco operarán este jueves.Mañana desde las 19, la Municipalidad de Rafaela llevará adelante la celebración conmemorativa por el 138º aniversario de su formación. El acto oficial que se realizará en bulevar Lehmann y Moreno, frente al Edificio Municipal, y estará presidido por el intendente Luis Castellano, acompañado por autoridades ejecutivas y legislativas locales, instituciones de la ciudad y establecimientos educativos. El evento contará con intervenciones artísticas de la Asociación Piamontesa y la Sociedad Española. Además, se procederá a la colocación de una ofrenda floral al pie del monumento al formador Guillermo Lehmann.Por otra parte, se estableció la realización de una procesión desde la Plaza 25 de Mayo hacia la Catedral San Rafael lugar en el que, a partir de las 20, se concretará una misa en honor al Santo Patrono.