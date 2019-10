Los comerciantes locales no superaron las expectativas

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) comunicó por estas horas que las ventas por el Día de la Madre cayeron un 12 por ciento frente a la misma fecha del año pasado. Según el informe, las cantidades vendidas por los comercios minoristas tuvieron un ticket promedio de 1.100 pesos, un 37,5% por encima del año pasado, cuando se ubicó en $800.Y Rafaela no estuvo ajena a esta realidad nacional, que parece ser un caos para los comerciantes que en toda la temporada han tenido poco y nada para festejar."Lo que muestra Rafaela no es ajeno a lo que se habla a nivel nacional. Hubo caída en las ventas, más allá de que a partir del jueves se notó mucho movimiento en el centro, donde fueron días fuertes y el clima acompañó, no alcanzo para superar las expectativas que la mayoría de los comerciantes tenían", explicó Florencia Muriel, presidenta de Paseo del Centro, destacando además que "estamos teniendo un año en baja, donde la mayoría de los comercios afirma estar vendiendo menos y casi un 25% confirma haber vendido más. Si bien no tenemos los números concretos, porque no tenemos los comercios relevados", comunicó.A pesar de las consultas y del buen movimiento que tuvo el centro de la ciudad, sobretodo el sábado, predominaron las salidas o reuniones en familia que a obsequios. En tanto, los productos más demandados fueron celulares, de perfumería, cosmética y servicios de estética, belleza y cuidado personal."Muchos comerciantes dijeron que tuvieron buenas ventas de contado efectivo, debido a las promociones que pusieron en el local. En tanto, muchos otros rubros confirmaron que tuvieron buenas ventas gracias a las promociones bancarias", explicó la dirigente y sostuvo que "en relación a la gastronomía, hay que decir que aprovecharon a salir a festejar el día con mamá y el regalo terminó siendo una buena comida, para no hacerla trabajar en casa", destacó.A modo de cierre, contó que "este 2019 fue bastante particular y si miramos para adelante estamos frente a un escenario con muchas incertidumbres, tanto para los comerciantes como los ciudadanos en general. Eso hace que también la gente cuida un poco más su bolsillo no eleve tanto el consumo", agregó Muriel.Por último, y pensando en el tramo final del año, la dirigente dijo que "siempre sostenemos que el segundo semestre del año es mejor que el primero en cuanto a ventas y esperamos que se revierta la situación. También influye el ánimo, pero más que nada va a depender mucho qué es lo que va a pasar en las elecciones", finalizó.La entidad de la Mediana Empresa remarcó que las ventas estuvieron signadas por los planes de hasta 18 cuotas, los descuentos que decidieron realizar algunas marcas y las promociones bancarias, además, la decisión de parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), de devolver el IVA en rubros de alta demanda para los regalos del Día de la Madre.El trabajo fue realizado sobre la base de 7.396 encuestados, lo que permitió proyectar que el gasto promedio por producto sería de $1.100, y también los rubros en los que se concentraría la preferencia de regalos, formas de pago y canales de compra.Se pudo determinar de esta manera que los rubros con mayor demanda fueron los de indumentaria con un 24%, seguido por calzados con el 13%, en tanto que la recreación, que involucra la gastronomía, los spa y los espectáculos arrojó un 12% de preferencia.La implementación de los Planes Ahora 3, 6, 12 y 18 cuotas, con tasas que se mantuvieron en el 20 %, constituyeron un motor importante para el movimiento comercial, a lo que se sumaron los planes especiales para adquirir productos de indumentaria, calzado y marroquinería, bicicletas, libros, artículos de librería, teléfonos celulares 4G, computadoras, notebooks y tabletas e instrumentos musicales.Este año, la AFIP lanzó el Programa SUMA, una prueba piloto para las compras en florerías, indumentaria y zapatos, perfumerías, joyerías y otros, mediante el cual los contribuyentes podrán "recuperar" el IVA que abonaron en la compra.La AFIP reintegrará hasta $200 por ticket de compra con un tope de $1.000 en el mes, para lo cual el contribuyente debe cargar los datos de los comprobantes de compras en la web.